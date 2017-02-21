«Енисей» не смог выйти в финал Кубка ФНЛ

Футболисты «Енисея» проиграли подмосковному «Чертаново» в полуфинале традиционного Кубка ФНЛ. Матч прошел на Кипре 20 февраля.

Основное время игры завершилось со счетом 0:0. Согласно регламенту турнира, в случае ничьей дополнительное время не предусмотрено, а команды сразу переходят к серии пенальти.

Решающей для «Енисея» ошибкой стал промах Никиты Чернова. Подмосковные футболисты реализовали все 5 ударов. В итоге «Чертаново» победило со счетом 5:3 и вышло в финал.

В матче за третье место «Енисей» сразится с проигравшим в паре «Мордовия» — «Факел». Игра пройдет 24 февраля и начнется в 20:30 по красноярскому времени.

ФК «Чертаново» представляет зону «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, второй дивизион), где занимает 10-е место. Футбольная школа «Чертаново» считается одной из лучших в России.