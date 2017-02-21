Талалаев: «Тамбову» в матче с «Уралом» не хватало мысли
Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Урала» в матче
плей-офф Кубка ФНЛ.
Встреча проходила в Ларнаке на стадионе «Аммохостос» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «шмелей».
«Хороший поединок, мне очень понравилась скорость, с которой работали футболисты. Мысли нам немного не хватало, было видно, что играем с соперником, у которого есть футболисты уровня РФПЛ. Не смогли реализовать игровое преимущество, которое образовалось после удаления. Это всегда обидно и неприятно.
Пропустили детский гол со стандарта, “Урал” забил, пока все смотрели по сторонам. Неприятно. Сама игра — мы в
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