Талалаев: «Тамбову» в матче с «Уралом» не хватало мысли

Встреча проходила в Ларнаке на стадионе «Аммохостос» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «шмелей».



«Хороший поединок, мне очень понравилась скорость, с которой работали футболисты. Мысли нам немного не хватало, было видно, что играем с соперником, у которого есть футболисты уровня РФПЛ. Не смогли реализовать игровое преимущество, которое образовалось после удаления. Это всегда обидно и неприятно.



Пропустили детский гол со стандарта, “Урал” забил, пока все смотрели по сторонам. Неприятно. Сама игра — мы в чём-то даже превосходили соперника», — сказал Талалаев.