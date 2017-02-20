Футболисты «Урала» обыграли «Тамбов» в матче за 5−8 места Кубка ФНЛ

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Урала», у которого забили Артем Юсупов в добавленное к первому тайму время и Сергей Серченков (84-я минута). Красную карточку у екатеринбуржцев на 62-й минуте получил Джамал Табидзе. У «Тамбова» гол забил Сергей Шевчук (64).

Соперники «Урала» и «Тамбова» в матчах за 5 и 7 места определятся по итогам встречи «Тюмень» — «Волгарь» (Астрахань).

Ярославский «Шинник» в матче за 9−12 места уступил «Спартаку» из Нальчика — 3:4. Соперниками команд станут победитель и проигравший в другой встрече за 9−12 места «СКА-Хабаровск» — «Спартак-2» (Москва).