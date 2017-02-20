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20 февраля 2017, 22:56 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Футболисты «Урала» обыграли «Тамбов» в матче за 5−8 места Кубка ФНЛ

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Тамбов» в матче за 5−8 места Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Урала», у которого забили Артем Юсупов в добавленное к первому тайму время и Сергей Серченков (84-я минута). Красную карточку у екатеринбуржцев на 62-й минуте получил Джамал Табидзе. У «Тамбова» гол забил Сергей Шевчук (64).

Соперники «Урала» и «Тамбова» в матчах за 5 и 7 места определятся по итогам встречи «Тюмень» — «Волгарь» (Астрахань).

Ярославский «Шинник» в матче за 9−12 места уступил «Спартаку» из Нальчика — 3:4. Соперниками команд станут победитель и проигравший в другой встрече за 9−12 места «СКА-Хабаровск» — «Спартак-2» (Москва).

Краснодарская «Кубань» и санкт-петербургский «Зенит-2» в матче за 13−16 места выявить сильнейшего в игровое время не смогли, в серии пенальти сильнее оказались петербуржцы. «Зенит» в следующей игре встретится с победителем пары «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Краснодар-2», а «Кубань» — с проигравшим в этом матче.
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Новости Первого дивизиона

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