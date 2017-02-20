Вадим Хафизов: Что-то уже вырисовывается в плане игры
Наставник саратовской команды, Вадим Хафизов, так прокомментировал встречу с ФК «Кафа»:
— Начали не совсем удачно. Хорошо соперник не забил пенальти. В дальнейшем контролировали ситуацию и создали несколько хороших подходов — моменты были у Перченка и Романенко, в центре хорошо комбинировали Мануковский и Платика. Играли первым номером, хотя состав у нас сегодня был смешанный — дали поиграть всем ребятам.
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