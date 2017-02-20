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20 февраля 2017, 12:42 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Вадим Хафизов: Что-то уже вырисовывается в плане игры

Наставник саратовской команды, Вадим Хафизов, так прокомментировал встречу с ФК «Кафа»:

— Начали не совсем удачно. Хорошо соперник не забил пенальти. В дальнейшем контролировали ситуацию и создали несколько хороших подходов — моменты были у Перченка и Романенко, в центре хорошо комбинировали Мануковский и Платика. Играли первым номером, хотя состав у нас сегодня был смешанный — дали поиграть всем ребятам. Что-то уже вырисовывается в плане игры. Надо сказать, соперник на нас настроился и дважды сравнивал счет. И хотя команда находится под нагрузками, но выдержали все 90 минут, проявили характер и заслуженно победили. Отличились сегодня все саратовцы — это достаточно хорошо. Познавательная игра — есть пища для размышлений.

Сокол
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