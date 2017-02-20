«Динамо» победило «Атырау»

Исход поединка решил единственный гол, забитый россиянами с пенальти в начале матча. Свой следующий матч на сборе бело-голубые проведут 21 февраля против «Оренбурга».

— Приятно, что наш экспериментальный состав обыграл весьма серьезного соперника, — рассказал официальному сайту клуба наставник динамовцев Юрий Калитвинцев. — Очень организованно и дисциплинированно действовали в обороне, провели матч с большим желанием и старанием. В первом тайме мяч держался лучше, в ряде эпизодов не хватало совсем малости, чтобы забить второй гол. После перерыва играли по счету, настраивали футболистов на то, чтобы пользовались свободными зонами при быстрых контратаках. Далеко не всегда это получалось, но и у своих ворот ничего создать не позволили.

Динамо (Москва) — Атырау (Казахстан) — 1:0 (1:0).

Гол: Дьяков, 7 (с пенальти).

«Динамо»: Лещук, Уилкшир, Дьяков, Белоруков, Калугин, Ташаев (Маркелов, 75), Кузьмин, Соснин, А. Терехов (Темников, 75), Погребняк, Обольский (Сарамутин, 72).

19 февраля. Турция. Белек.