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20 февраля 2017, 12:18 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Волгарь» заявил Сослана Таказова

Заявочный лист главного футбольного клуба региона пополнил третий новобранец — 24-летний защитник Сослан Таказов, имеющий опыт игры в Премьер-Лиге. (19/2/2017 11:00).

Карьера Сослана Таказова началась в Молодёжном первенстве России в составе московского «Динамо» в 2011 году. Сыграв за него 15 матчей, он сменил прописку, пополнив ряды «Алании», вместе с которой в том же году принял участие в квалификации Лиги Европы.

В 2013 году защитник стал игроком «Амкара». Сначала выступал за молодёжную команду, а в сезоне-2014/15 дебютировал и в Премьер-Лиге, в матче 1-го тура с «Тереком», выйдя на замену на 70-й минуте. Примечательно, что первый гол за пермский клуб он забил в ворота Игоря Акинфеева. Случилось это 2 декабря в матче 16-го тура.

В «Волгарь» Сослан Таказов перешёл из «Тюмени» (за неё он играл с 2015 года и провёл 29 матчей в официальных турнирах). Бело-синие цвета игрок будет защищать под номером 15.

Напомним, что ранее в заявку клуба были внесены защитник Михаил Борисов и полузащитник Владислав Камилов.

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