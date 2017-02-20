«Волгарь» заявил Сослана Таказова
Заявочный лист главного футбольного клуба региона пополнил третий новобранец — 24-летний защитник Сослан Таказов, имеющий опыт игры в
Премьер-Лиге. (19/2/2017 11:00).
Карьера Сослана Таказова началась в Молодёжном первенстве России в составе московского «Динамо» в 2011 году. Сыграв за него 15 матчей, он сменил прописку, пополнив ряды «Алании», вместе с которой в том же году принял участие в квалификации Лиги Европы.
В 2013 году защитник стал игроком «Амкара». Сначала выступал за молодёжную команду, а в сезоне-2014/15 дебютировал и в
В «Волгарь» Сослан Таказов перешёл из «Тюмени» (за неё он играл с 2015 года и провёл 29 матчей в официальных турнирах).
Напомним, что ранее в заявку клуба были внесены защитник Михаил Борисов и полузащитник Владислав Камилов.
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