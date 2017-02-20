История Кубка ФНЛ. По новой формуле

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В Ларнаке, Ахны и Лимасоле с 11 по 24 февраля проходит Фонбет — Кубок ФНЛ. Этот турнир уже шестой в истории. И мы продолжаем рассказывать о предыдущих розыгрышах. Сегодня речь пойдет о пятом розыгрыше. Предыдущий розыгрыш Кубка ФНЛ по своей сути был одной нескончаемой игрой на выбывание. Удача же улыбнулась лидеру лиги «Газовику», который и завоевал приз.

Главной особенностью последнего из Кубков ФНЛ, розыгрыш которого проходил с 14 по 23 февраля 2016 года на Кипре (в Ахне и Ларнаке), стала его необычная формула. Впервые турнир прошел без группового этапа по круговой системе («каждый с каждым»). Разделение участников на группы в зависимости от занятых по итогам первого круга первенства ФНЛ мест сохранилось, однако теперь оно влияло лишь на соперника по первому и второму матчу.

Если вкратце, то сначала внутри каждой группы проходили полуфиналы. Их победители разыгрывали первое место, проигравшие — третье. Ну, а дальше уже по специально заготовленной сетке проводились стыковые матчи между командами из разных групп. Победители четырех групп образовывали две полуфинальные пары, победители которых разыгрывали трофей в финальном поединке, проигравшие — третье место. Команды, занявшие в группах вторые места, по такой же схеме разыгрывали места с 5-го по 8-е. И так далее. В результате получалось так, что победа в первом же матче (полуфинале группы) гарантировала итоговое место не ниже восьмого, а поражение уже не позволяло подняться выше девятого.

Формула, если разобраться, не совсем справедливая. Ведь она расставляла команды по ранжиру не только в зависимости от соотношения побед и поражений — важна была и их последовательность. Так что клуб, в итоге оказавшийся восьмым, имел одну победу (в первом матче) и три поражения (во всех последующих). А вот клуб, в итоге оказавшийся девятым, наоборот, имел одно поражение (в первом матче) и три победы (в оставшихся играх). Тем не менее, по-своему она была интересной. Даже новаторской — для соревнований подобного уровня. Ну, а основная причина ее появления — стремление сделать календарь ритмичным, чтобы клубы провели за девять дней не по пять, а по четыре матча.

Участниками пятого Кубка ФНЛ стали 13 команд по итогам первого круга первенства ФНЛ-2015/2016 и две команды первенства ПФЛ-2015/2016. При этом по договоренности астраханский «Волгарь» выступал двумя составами с единой заявкой. Такими образом в пятом розыгрыше Кубка ФНЛ приняли участие следующие команды: «Арсенал» (Тула), «Балтика» (Калининград), «Волгарь» (Астрахань), «Волгарь-2» (Астрахань), «Газовик» (Оренбург), «Енисей» (Красноярск), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Краснодар-2» (Краснодар), «Сибирь» (Новосибирск), «СКА-Энергия» (Хабаровск), «Спартак-2» (Москва), «Томь» (Томск), «Тюмень» (Тюмень), «Факел» (Воронеж), «Чертаново» (Москва), «Шинник» (Ярославль).

В финальном поединке за первое место сошлись оренбургский «Газовик» и ярославский «Шинник». Для команды Александра Побегалова это было второе участие в решающем матче за Кубок ФНЛ, для подопечных Роберта Евдокимова — первое. Интересно было, что свой путь к финалу оренбуржцы начали с двух побед по пенальти, у ярославцев такая победа была одна.

Первый тайм финального поединка прошел в обоюдоострой борьбе. Волжан не смутил ранг соперника — лидера текущего первенства ФНЛ. Ярославцы при первой же возможности атаковали. «Газовик» тоже не отсиживался в обороне. Но отличиться до перерыва командам не удалось.

Во втором тайме картина не изменилась — команды преуспевали в обороне, а не в атаке. Исход таких матчей обычно решает один гол. Кто забивает, тот и становится победителем. На 78-й минуте «Газовик» получил право на опасный штрафной. К мячу подошел Игорь Коронов и великолепным ударом поразил цель — 1:0.

— Выиграть Кубок ФНЛ очень почетно, — признался по окончании финала главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов. — Мы готовимся к играм в сезоне и провели здесь четыре очень интересных матча. Они нам помогут при подготовке к первенству.

А вот для главного тренера тульского «Арсенала», претендовавшего на путевку в Премьер-лигу, Виктора Булатова Кубок ФНЛ сыграл роковую роль. «Оружейники» заняли 13-е место, руководство клуба посчитало, что команда не готова к борьбе за повышение в классе, и вскоре Булатова отправили в отставку, заменив опытным Сергеем Павловым. Так что весеннюю часть первенства ФНЛ «Арсенал» отыграл под его руководством и поставленную задачу выполнил.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ.

Группа А

Полуфиналы. «Томь» — «СКА-Энергия» — 1:1 (пенальти 6:5), «Сибирь» — «Балтика» — 1:2. За 3-е место. «СКА-Энергия» — «Сибирь» — 0:0 (пенальти 8:9). За 1-е место. «Томь» — «Балтика» — 0:1.

Группа В

Полуфиналы. «Шинник» — «Енисей» — 3:2, «Арсенал» — «Зенит-2» — 1:2. За 3-е место. «Арсенал» — «Енисей» — 0:0 (пенальти 4:5). За 1-е место. «Зенит-2» — «Шинник» — 2:2 (пенальти 3:4).

Группа С

Полуфиналы. «Факел» — «Чертаново» — 4:0, «Волгарь» — «Краснодар-2» — 2:0. За 3-е место. «Чертаново» — «Краснодар» — 0:1. За 1-е место. «Факел» — «Волгарь» — 1:1 (пенальти 4:5).

Группа D

Полуфиналы. «Газовик» — «Волгарь-2» — 1:1 (пенальти 5:3), «Спартак-2» — «Тюмень» — 1:5. За 3-е место. «Волгарь-2» — «Спартак-2» — 1:4. За 1-е место. «Газовик» — «Тюмень» — 0:0 (пенальти 4:1).

За 13-е — 16-е места

Полуфиналы. «СКА-Энергия» — «Арсенал» — 0:2, «Чертаново» — «Волгарь-2» — 1:2.

За 15-е место. «СКА-Энергия» — «Чертаново» — 4:0.

За 13-е место. «Арсенал» — «Волгарь-2» — 1:1 (пенальти 5:4).

За 9-е — 12-е места

Полуфиналы. «Сибирь» — «Енисей» — 2:1, «Краснодар» — «Спартак-2» — 1:3.

За 11-е место. «Енисей» — «Краснодар-2» — 2:1.

За 9-е место. «Сибирь» — «Спартак-2» — 0:1.

За 5-е — 8-е места

Полуфиналы. «Томь» — «Зенит-2» — 0:2, «Факел» — «Тюмень» — 3:1.

За 7-е место. «Томь» — «Тюмень» — 1:0.

За 5-е место. «Зенит-2» — «Факел» — 1:4.

За 1-е — 4-е место

Полуфиналы. «Балтика» — «Шининк» — 0:1, «Волгарь» — «Газовик» — 0:1.

За 3-е место. «Балтика» — «Волгарь» — 0:2.

Финал. «Газовик» — «Шинник» — 1:0.

Бомбардиры: Михаил Бирюков («Факел») — 5 мячей, Владислав Пантелеев («Спартак-2»), Игорь Коронов («Газовик»), Владимир Обухов («Спартак-2»), Алексей Сутормин («Волгарь»), Юрий Пугачев («Волгарь»), Ишхан Гелоян («Балтика»), Азер Алиев («Енисей»), Александр Павленко («Шинник»), Андрей Батюнин («Краснодар-2»), Артем Попов («Зенит-2»), Максим Житнев («Сибирь»), Горан Вуйович («Арсенал») — по 2 мяча.

Шестой розыгрыш Кубка ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля. Все матчи, кроме финального, состоятся на трех стадионах в двух городах — Ларнаке и Ахне. Финал пройдет в Лимасоле. Второй год подряд генеральным партнером Кубка ФНЛ выступает компания «ФОНБЕТ».