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18 февраля 2017, 23:24 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Тихонов и Климов будут помогать Черевченко в тренерском штабе ФК «Балтика»

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Главный тренер калининградской «Балтики» Игорь Черевченко, назначенный на эту должность 8 февраля, утвердил список своих помощников, сообщается на официальном сайте футбольного клуба ФНЛ.

Старшим тренером команды назначен 43-летний Валерий Климов. В качестве футболиста он известен выступлениями за «Томь». В томском клубе он также работал в тренерском штабе.

Тренером по работе с вратарями назначен 45-летний Владислав Тихонов. После окончания вратарской карьеры он работал в тренерском штабе столичного «Локомотива». Продолжит работать тренером «Балтики» Эдуард Штейнбрехер.

«Балтика» после 24 туров занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Балтика
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