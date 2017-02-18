Тихонов и Климов будут помогать Черевченко в тренерском штабе ФК «Балтика»

Старшим тренером команды назначен 43-летний Валерий Климов. В качестве футболиста он известен выступлениями за «Томь». В томском клубе он также работал в тренерском штабе.

Тренером по работе с вратарями назначен 45-летний Владислав Тихонов. После окончания вратарской карьеры он работал в тренерском штабе столичного «Локомотива». Продолжит работать тренером «Балтики» Эдуард Штейнбрехер.

«Балтика» после 24 туров занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.