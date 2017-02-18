Тихонов и Климов будут помогать Черевченко в тренерском штабе ФК «Балтика»
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Главный тренер калининградской «Балтики» Игорь Черевченко, назначенный на эту должность 8 февраля, утвердил список своих помощников, сообщается на официальном сайте футбольного клуба ФНЛ.
Старшим тренером команды назначен 43-летний Валерий Климов. В качестве футболиста он известен выступлениями за «Томь». В томском клубе он также работал в тренерском штабе.
Тренером по работе с вратарями назначен 45-летний Владислав Тихонов. После окончания вратарской карьеры он работал в тренерском штабе столичного «Локомотива». Продолжит работать тренером «Балтики» Эдуард Штейнбрехер.
«Балтика» после 24 туров занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.
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