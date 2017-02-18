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18 февраля 2017, 21:51 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Футболисты воронежского «Факела» выиграли группу D и вышли в полуфинал Кубка ФНЛ

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Воронежский «Факел» стал последним полуфиналистом Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который проходит на Кипре, став победителем группы D.

В матче третьего тура «Факел» в субботу сыграл вничью с московским «Спартаком-2» со счетом 0:0. В другой встрече астраханский «Волгарь» разгромил «Краснодар-2» — 5:2.

В итоге у «Факела», «Спартака-2» и «Волгаря» после трех туров оказалось одинаковое количество очков — по 5. Однако воронежский клуб вышел на первое место за счет лучшей разницы мячей — 9:4 против 8:5 у «Волгаря» и 4:3 у «красно-белых».

В полуфинале Кубка ФНЛ 21 февраля «Факел» сыграет с «Мордовией».

Факел
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