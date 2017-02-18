Футболисты воронежского «Факела» выиграли группу D и вышли в полуфинал Кубка ФНЛ

В матче третьего тура «Факел» в субботу сыграл вничью с московским «Спартаком-2» со счетом 0:0. В другой встрече астраханский «Волгарь» разгромил «Краснодар-2» — 5:2.

В итоге у «Факела», «Спартака-2» и «Волгаря» после трех туров оказалось одинаковое количество очков — по 5. Однако воронежский клуб вышел на первое место за счет лучшей разницы мячей — 9:4 против 8:5 у «Волгаря» и 4:3 у «красно-белых».

В полуфинале Кубка ФНЛ 21 февраля «Факел» сыграет с «Мордовией».