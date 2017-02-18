Определились все участники полуфиналов Кубка ФНЛ

По итогам группового турнира были выявлены все участники полуфинала турнира. Путёвки за выход в финал будут разыграны в парах «Енисей» — «Чертаново» и «Мордовия» — «Факел».



Помимо полуфиналов в следующей стадии турнира вторые, третьи и четвёртые команды групп А и В, а также С и D проведут между собой стыковые матчи. Все пары выглядят следующим образом: «Тамбов» — «Урал», «Шинник» — «Спартак-Нальчик», «Кубань» — «Зенит-2», «Волгарь» — «Тюмень», «Спартак-2» — «СКА-Хабаровск», «Краснодар-2» — «Динамо» Спб.

Матчи следующих стадий Кубка ФНЛ пройдут с 20 по 21 февраля.