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18 февраля 2017, 21:46 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Определились все участники полуфиналов Кубка ФНЛ

Сегодня на Кипре завершился групповой этап Кубка футбольной национальной лиги — 2017.

По итогам группового турнира были выявлены все участники полуфинала турнира. Путёвки за выход в финал будут разыграны в парах «Енисей» — «Чертаново» и «Мордовия» — «Факел».

Помимо полуфиналов в следующей стадии турнира вторые, третьи и четвёртые команды групп А и В, а также С и D проведут между собой стыковые матчи. Все пары выглядят следующим образом: «Тамбов» — «Урал», «Шинник» — «Спартак-Нальчик», «Кубань» — «Зенит-2», «Волгарь» — «Тюмень», «Спартак-2» — «СКА-Хабаровск», «Краснодар-2» — «Динамо» Спб.

Матчи следующих стадий Кубка ФНЛ пройдут с 20 по 21 февраля.
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Новости Первого дивизиона

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