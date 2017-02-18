Хавбек Дедечко, который не подошёл «Анжи», вернулся в «СКА-Хабаровск»

С 29-летним украинским футболистом было подписано соглашение, согласно которому он продолжит свое выступление в хабаровском клубе в текущем сезоне.



Дедечко провёл первую половину нынешнего сезона в «СКА-Хабаровске» и забил один гол в 20 матчах Футбольной национальной лиги. Ранее сообщалось, что Денис проходил просмотр в «Анжи», однако махачкалинцам он не подошёл.