Хавбек Дедечко, который не подошёл «Анжи», вернулся в «СКА-Хабаровск»
Полузащитник Денис Дедечко, который этой зимой проходил просмотр в «Анжи», вернулся в «СКА-Хабаровск», сообщает
пресс-служба клуба.
С 29-летним украинским футболистом было подписано соглашение, согласно которому он продолжит свое выступление в хабаровском клубе в текущем сезоне.
Дедечко провёл первую половину нынешнего сезона в «СКА-Хабаровске» и забил один гол в 20 матчах Футбольной национальной лиги. Ранее сообщалось, что Денис проходил просмотр в «Анжи», однако махачкалинцам он не подошёл.
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