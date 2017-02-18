Аподи перешёл из «Кубани» в «Шапекоэнсе»
«Шапекоэнсе» в своём официальном «твиттере» объявил о возвращении защитника Аподи, выступавшего за бразильский клуб в 2015 году.
Ранее 30-летний бразилец договорился об уходе из «Кубани».
Аподи перебрался в российский клуб из «Шапекоэнсе» в январе 2016 года. За это время в «Кубани» он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что в связи с авиакатастрофой в прошлом году, унёсшей жизни почти всех футболистов «Шапекоэнсе», клуб нуждается в новых игроках, а Аподи являлся одним из тех, кто может быть интересен команде. Одной из возможных проблем при возвращении игрока в клуб называлась его высокая зарплата.
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