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18 февраля 2017, 19:42 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Аподи перешёл из «Кубани» в «Шапекоэнсе»

«Шапекоэнсе» в своём официальном «твиттере» объявил о возвращении защитника Аподи, выступавшего за бразильский клуб в 2015 году.

Ранее 30-летний бразилец договорился об уходе из «Кубани».

Аподи перебрался в российский клуб из «Шапекоэнсе» в январе 2016 года. За это время в «Кубани» он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что в связи с авиакатастрофой в прошлом году, унёсшей жизни почти всех футболистов «Шапекоэнсе», клуб нуждается в новых игроках, а Аподи являлся одним из тех, кто может быть интересен команде. Одной из возможных проблем при возвращении игрока в клуб называлась его высокая зарплата.

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