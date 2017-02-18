«Факел» сыграл вничью со «Спартаком-2» в матче Кубка ФНЛ

Встреча прошла в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Нео ГЗС» и закончилась со счётом 0:0.



«Факел» и «Спартак-2» набрали по пять очков, но воронежская команда занимает первое место в группе благодаря лучшей разнице мячей. «Волгарь» с 2 очками в активе имеет теоретические шансы выйти в ½ финала, если обыграет «Краснодар-2» с разницей в шесть и больше голов.

Турнирное положение в группе D: 1. «Факел» — 5 очков (3 матча); 2. «Спартак-2» — 5 (3); 3. «Волгарь» — 2 (2); «Краснодар-2» — 0 (2).

