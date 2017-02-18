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18 февраля 2017, 21:26 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Тихонов: Не могу упрекнуть Радимова за то, что увёл «Зенит-2» с поля

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после матча 3-го тура группового этапа Кубка ФНЛ с «Зенитом-2» (3:1) сказал, что понимает своего коллегу из Санкт-Петербурга Владислава Радимова, который выразил возмущение по поводу организации турнира.

При счёте 1:0 в пользу красноярцев Радимов увёл свою команду с поля в знак протеста, не согласившись с решением главного арбитра. Пауза затянулась на час, после чего встреча продолжилась.

«Хорошо, что мы выиграли и закончили группу на первом месте. Негатив в том, что началась ругань, команда Радимова ушла с поля. В какой-то мере я понимаю моего хорошего друга и эмоции команды. В том эпизоде их игрок получил травму, но судейские ошибки бывают. Как их воспринимать — это дело другое, но я ни в коем случае не могу упрекнуть Владислава», — сказал Тихонов после игры.

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