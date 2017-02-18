Тихонов: Не могу упрекнуть Радимова за то, что увёл «Зенит-2» с поля
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после матча 3-го тура группового этапа Кубка ФНЛ с «Зенитом-2» (3:1) сказал, что понимает своего коллегу из
Санкт-Петербурга Владислава Радимова, который выразил возмущение по поводу организации турнира.
При счёте 1:0 в пользу красноярцев Радимов увёл свою команду с поля в знак протеста, не согласившись с решением главного арбитра. Пауза затянулась на час, после чего встреча продолжилась.
«Хорошо, что мы выиграли и закончили группу на первом месте. Негатив в том, что началась ругань, команда Радимова ушла с поля. В
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