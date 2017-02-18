Тихонов: Не могу упрекнуть Радимова за то, что увёл «Зенит-2» с поля

При счёте 1:0 в пользу красноярцев Радимов увёл свою команду с поля в знак протеста, не согласившись с решением главного арбитра. Пауза затянулась на час, после чего встреча продолжилась.



«Хорошо, что мы выиграли и закончили группу на первом месте. Негатив в том, что началась ругань, команда Радимова ушла с поля. В какой-то мере я понимаю моего хорошего друга и эмоции команды. В том эпизоде их игрок получил травму, но судейские ошибки бывают. Как их воспринимать — это дело другое, но я ни в коем случае не могу упрекнуть Владислава», — сказал Тихонов после игры.