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17 февраля 2017, 22:04 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Ефремов: Проведение Кубка ФНЛ зависит от мнения руководителей клубов

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вопрос проведения Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ) зависит от мнения руководителей клубов, которые участвуют в турнире. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Игорь Ефремов.

В пятницу главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил ТАСС, что организация Кубка ФНЛ находится на катастрофическом уровне, поля, на которых играют команды, «ужасающие», а в раздевалках невозможно переодеваться. По его словам, проводить такой турнир не стоит.

«Проведение Кубка ФНЛ зависит не от моего желания, это не моя прихоть. Это интерес руководителей клубов, главных тренеров команд. Давайте сначала обратимся к другим клубам и спросим их мнение», — сказал Ефремов.

«Да, я абсолютно ответственно говорю, что на стадионе, где играл “Зенит-2”, сейчас поле действительно находится в плохом состоянии, но оно точно не хуже поля, на котором вчера “Зенит” играл в Андерлехте, — продолжил глава лиги. — Поле для меня стало неприятной неожиданностью, потому что в прошлом году оно было лучшее из всех. Организаторы объясняют это сложными погодными условиями, в Турции и на Кипре зима была достаточно проблематичная. Что касается других стадионов, на одном из них поле такое же хорошее, как было в прошлом году, на другом — даже лучше прошлогоднего».

Пятый по счету Кубок ФНЛ проходит на Кипре, в нем принимают участие 16 команд. Турнир завершится 24 февраля.

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Новости Первого дивизиона

Радимов: Организация Кубка ФНЛ катастрофическая, не стоит проводить такой турнир

Радимов: Организация Кубка ФНЛ катастрофическая, не стоит проводить такой турнир

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Кубок Футбольной национальной лиги (ФНЛ) организован на катастрофическом уровне, нет смысла в проведении такого турнира в будущем. Об этом ТАСС сообщил главный тренер санкт-петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов.
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