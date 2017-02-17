Радимов: организация Кубка ФНЛ катастрофическая, не стоит проводить такой турнир

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В пятницу «Зенит-2» проводил матч 2-го тура группового этапа Кубка ФНЛ против красноярского «Енисея». При счете 0:1 в пользу соперника Радимов увел команду с поля в знак протеста, не согласившись с решением главного арбитра. Пауза затянулась на час, после чего встреча продолжилась. Игра завершилась победой «Енисея» со счетом 3:1.

«Слушайте, мы человека (защитника Давида Мильдзихова — прим. ТАСС) лишились фактически на месяц, если не больше, ему нанесли травму в игре. Я думаю, по правилам это красная карточка. Приняли решение уйти с поля вместе с ребятами, потом посоветовались и решили доиграть матч. Боже упаси нас подавать какую-то апелляцию, главное, парень бы выздоровел», — сказал Радимов.

«Организация Кубка ФНЛ просто катастрофическая — мы играем на ужасающих полях, в раздевалках невозможно переодеться, а сегодня за 30 минут до конца матча стало темно, так не могли освещение долго включить. Это не лезет ни в какие ворота, лучше вообще не проводить этот турнир, ведь портится вся предсезонная подготовка. И это не только мое мнение, так же считают и другие тренеры. Нельзя издеваться над футболистами, лучше бы мы поехали в другое место, чем вот так играть», — поделился мнением Радимов.

«ФНЛ провела турнир для галочки, это же бред, — продолжил он. — Каждый должен заниматься своим делом, но не надо делать это под лозунгом “Мы меняем российский футбол”, ничего по сути не меняя. Смысла в этом турнире вообще не вижу, игры на таких полях и стадионах не имеют значения. По возвращении с Кипра я донесу руководству клуба, что в будущем ехать на Кубок ФНЛ не стоит».

«Разговаривать с людьми, которые не являются хозяевами своего слова, я не собираюсь», — сказал Радимов, отвечая на вопрос, обсуждали ли он озвученные проблемы с руководством ФНЛ. Пятый по счету Кубок ФНЛ проходит на Кипре, в нем принимают участие 16 команд. Турнир завершится 24 февраля.