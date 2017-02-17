Калью Корстин пополнил тренерский штаб «Тамбова»

Калью Дональдович Корстин (16 мая 1955 года) — известный российский специалист по общефизической подготовке. Основную часть своей карьеры провел в ведущих баскетбольных клубах страны, таких как «ЦСКА», «Динамо», питерский «Спартак», БК «Нижний Новгород». Также Корстин работал с различными национальными сборными России. В частности он принимал участие в подготовке наших команд к Евробаскету — 2007 и Олимпийским играм 2008 и 2012 годов.

Весной 2014 года Корстин присоединился к тренерском штабу нижегородской «Волги», а летом того же года получил почетное звание заслуженного тренера России.