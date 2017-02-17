Калью Корстин пополнил тренерский штаб «Тамбова»
В тренерском штабе футбольного клуба «Тамбов» произошло еще одно пополнение. По приглашению главного тренера Андрея Талалаева отныне с игроками клуба будет работать
тренер-реабилитолог и тренер по физической подготовке Калью Корстин.
Калью Дональдович Корстин (16 мая 1955 года) — известный российский специалист по общефизической подготовке. Основную часть своей карьеры провел в ведущих баскетбольных клубах страны, таких как «ЦСКА», «Динамо», питерский «Спартак», БК «Нижний Новгород». Также Корстин работал с различными национальными сборными России. В частности он принимал участие в подготовке наших команд к Евробаскету — 2007 и Олимпийским играм 2008 и 2012 годов.
Весной 2014 года Корстин присоединился к тренерском штабу нижегородской «Волги», а летом того же года получил почетное звание заслуженного тренера России.
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