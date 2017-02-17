«Динамо» в контрольном матче уступило «Кайрату»
В контрольном матче на сборе в Турции московское «Динамо» потерпело поражение с минимальным счётом от второй команды прошлого чемпионата Казахстана «Кайрата».
Единственный мяч в этой встрече был забит в начале второго тайма. У «Кайрата» отличился Бауржан Турысбек.
Контрольный матч
«Динамо» (Москва, Россия) — «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) — 0:1 (0:0)
Голы: Турысбек, 48 (0:1)
«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Морозов, Сапета, Зотов, Катрич (Маркелов, 64), Темников (Ташаев, 74), Панченко, Бечирай (Луценко, 46).
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