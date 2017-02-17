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17 февраля 2017, 19:54 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Динамо» в контрольном матче уступило «Кайрату»

В контрольном матче на сборе в Турции московское «Динамо» потерпело поражение с минимальным счётом от второй команды прошлого чемпионата Казахстана «Кайрата».

Единственный мяч в этой встрече был забит в начале второго тайма. У «Кайрата» отличился Бауржан Турысбек.

Контрольный матч

«Динамо» (Москва, Россия) — «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) — 0:1 (0:0)
Голы: Турысбек, 48 (0:1)

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Морозов, Сапета, Зотов, Катрич (Маркелов, 64), Темников (Ташаев, 74), Панченко, Бечирай (Луценко, 46).

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Новости Первого дивизиона

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