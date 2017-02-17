«Факел» провел очередную двусторонку на Кипре

В первой половине дня подопечные Павла Гусева после 25-минутной работы в тренажёрном зале переместились на открытый воздух — игроков ждала тренировка, посвящённая работе с мячами. При этом группа футболистов — Михаил Багаев, Дмитрий Тихий, Виталий Шахов, Дмитрий Каюмов, Александр Трошечкин, Руслан Болов и Никита Саталкин — ограничились гладким бегом, а Александр Саутин и Виктор Свежов занимались только в тренажёрном зале. В конце тренировки на натуральном поле, длившейся один час и 15 минут, наши футболисты повели небольшую двусторонку, в которой помимо вышеперечисленных игроков не участвовал восстанавливающийся после травмы Алексей Курилов.

Вечером футболистов «Факела» ждёт индивидуальная тренировочная работа и теоретическое занятие, посвящённое разбору игры с «Краснодаром-2». Тем временем после утренней тренировки стан дислоцирующегося в Айиа-Напе «Факела» ненадолго покинули главный тренер Павел Гусев и капитан команды Виктор Свежов, отправившиеся в Ларнаку на семинар для тренеров и капитанов команд-участниц ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, в ходе которого представители Департамента судейства и инспектирования РФС расскажут о последних изменениях в правилах игры, новых рекомендациях по трактовке судьями сложных игровых эпизодов.