«Факел» провел очередную двусторонку на Кипре
На следующий день после крупной победы над коллективом «Краснодар-2» в рамках второго тура группового этапа розыгрыша Кубка ФНЛ футболисты «Факела» провели очередной тренировочный день продолжающемся на Кипре подготовительном сборе.
В первой половине дня подопечные Павла Гусева после 25-минутной работы в тренажёрном зале переместились на открытый воздух — игроков ждала тренировка, посвящённая работе с мячами. При этом группа футболистов — Михаил Багаев, Дмитрий Тихий, Виталий Шахов, Дмитрий Каюмов, Александр Трошечкин, Руслан Болов и Никита Саталкин — ограничились гладким бегом, а Александр Саутин и Виктор Свежов занимались только в тренажёрном зале. В конце тренировки на натуральном поле, длившейся один час и 15 минут, наши футболисты повели небольшую двусторонку, в которой помимо вышеперечисленных игроков не участвовал восстанавливающийся после травмы Алексей Курилов.
Вечером футболистов «Факела» ждёт индивидуальная тренировочная работа и теоретическое занятие, посвящённое разбору игры с «Краснодаром-2». Тем временем после утренней тренировки стан дислоцирующегося в
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