«Нефтехимик» в Турции проведет три контрольных матча
Сегодня футболисты «Нефтехимика» прилетели в Турцию, где пройдет заключительный сбор команды перед весенней частью
ФОНБЕТ-Первенства России. Вечером у команды запланирована первая тренировка.
Заключительный этап подготовки «Нефтехимика» ко второй части сезона продлится до 28 февраля.
За время третьего
Расписание контрольных матчей:
20 февраля — «ВИТ-Джорджия» Грузия;.
24 февраля — «Торпедо-БелАЗ» Белоруссия;.
28 февраля — неизвестно, сообщим дополнительно.
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