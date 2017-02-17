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17 февраля 2017, 18:04 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Нефтехимик» в Турции проведет три контрольных матча

Сегодня футболисты «Нефтехимика» прилетели в Турцию, где пройдет заключительный сбор команды перед весенней частью ФОНБЕТ-Первенства России. Вечером у команды запланирована первая тренировка.

Заключительный этап подготовки «Нефтехимика» ко второй части сезона продлится до 28 февраля.

За время третьего учебно-тренировочного сбора нижнекамцы проведут три контрольные встречи.

Расписание контрольных матчей:

20 февраля — «ВИТ-Джорджия» Грузия;.

24 февраля — «Торпедо-БелАЗ» Белоруссия;.

28 февраля — неизвестно, сообщим дополнительно.

Нефтехимик
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