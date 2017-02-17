«Кубань» проиграла «Чертаново» в Кубке ФНЛ
«Чертаново» одолел «Кубань» (2:1) в матче группового Кубка ФНЛ.
Дублем у столичной команды отметился Владислав Сарвели. Краснодарцы провели концовку встречи в меньшинстве после удаления Олега Алейника. «Кубань» заняла последнее место в группе А, где также выступали «Тамбов» и «Шинник». «Чертаново» финишировало первым и вышло в
Кубок ФНЛ.
Групповой турнир.
Группа А.
«Чертаново» — «Кубань» — 2:1 (2:1).
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