«Кубань» проиграла «Чертаново» в Кубке ФНЛ

Дублем у столичной команды отметился Владислав Сарвели. Краснодарцы провели концовку встречи в меньшинстве после удаления Олега Алейника. «Кубань» заняла последнее место в группе А, где также выступали «Тамбов» и «Шинник». «Чертаново» финишировало первым и вышло в плей-офф турнира.

Кубок ФНЛ.

Групповой турнир.

Группа А.

«Чертаново» — «Кубань» — 2:1 (2:1).