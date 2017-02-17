«Тамбов» и «Шинник» забили друг другу по три мяча на Кубке ФНЛ

Команды не выявили победителя, забив в ворота друг друга по три мяча.



В составе тамбовского клуба голами отметились Олег Чернышов, Денис Поярков с пенальти и Валерий Сорокин. У ярославской команды мячи забили Эльдар Низамутдинов, а также Михаил Земсков, оформивший дубль.



Таким образом, после трёх туров у «Тамбова» и «Шинника» по четыре очка. «Кубань» и «Чертаново», у которых по три балла, сыграют свою встречу позже.