«Тамбов» и «Шинник» забили друг другу по три мяча на Кубке ФНЛ
Сегодня на Кипре, где проходит Кубок Футбольной национальной лиги, в группе А встречались «Шинник» и «Тамбов».
Команды не выявили победителя, забив в ворота друг друга по три мяча.
В составе тамбовского клуба голами отметились Олег Чернышов, Денис Поярков с пенальти и Валерий Сорокин. У ярославской команды мячи забили Эльдар Низамутдинов, а также Михаил Земсков, оформивший дубль.
Таким образом, после трёх туров у «Тамбова» и «Шинника» по четыре очка. «Кубань» и «Чертаново», у которых по три балла, сыграют свою встречу позже.
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