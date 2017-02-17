История Кубка ФНЛ. Двукратные «шмели»

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Во втором розыгрыше Кубка ФНЛ также приняли участие восемь клубов — «Томь», «Урал», «СКА-Энергия», «Спартак» из Нальчика, «Ротор», «Нефтехимик», «Сибирь» и «Балтика». Турнир снова прошел на Кипре, только на этот раз в его западной части, с 9 по 19 февраля 2013 года. Смена места дисклокации участников турнира была вызвана тем, что клубы вышли с пожеланием, чтобы игры Кубка ФНЛ проводились на стадионах, а не на тренировочных полях. Лига учла просьбы и провела переговоры с кипрскими партнерами, при этом поставив условие, чтобы арены находились в непосредственной близости друг от друга. Это удалось реализовать в Пафосе.

Неизменной осталась формула турнира: две группы по четыре команды в каждой плюс стыковые матчи между занявшими в группе первые, вторые, третьи и четвертые места. Зато значительно, по сравнению с прошлым сезоном, вырос призовой фонд. Вновь было разрешено проводить семь замен в перерыве матча и четыре — непосредственно в игровое время. Таким образом, возможность дать по ходу турнира игровую практику всем без исключения футболистам, как это требуется при подготовке ко второй и решающей части сезона, у главных тренеров команд-участниц сохранилась. Исключением стала лишь финальная игра — в ней было разрешено только шесть замен, что соответствует правилам ФИФА и УЕФА.

В матче открытия Кубка ФНЛ-2012/13 встретились «Балтика» и «Томь». В дебюте команды обменялись атаками, а затем «Балтика» стала действовать активней соперника. Как результат — гол Андрея Сальникова.

«Балтика» имела еще пару возможностей увеличить счет, но подвела реализация. В перерыве тренерский штаб калининградцев произвел несколько замен, выпустив на поле резервистов и тех, кто приехал на просмотр. «Томь» воспользовалась ситуацией и сразу пошла вперед большими силами. Сравнять счет томичам удалось в начале второго тайма. Антон Хазов сумел перебросить мяч через вратаря «Балтики» Гиорги Шелию. Боевая ничья — 1:1.

Интересно, что перед заключительным туром группового этапа в группе А, где помимо «Томи» и «Балтики» выступали «Нефтехимик» и «СКА-Энергия», сложилась уникальная ситуация — все четыре предыдущих матча завершились вничью. Поэтому распределение мест в турнирной таблице происходило благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. И так уж получилось, что «Нефтехимик», забив больше остальных, возглавил ее, а «Томь» ее замкнула. «Балтика» и «СКА-Энергия» расположились соответственно на втором и третьем местах.

В решающих поединках сошлись «Нефтехимик» с «Томью» и «СКА-Энергия» с «Балтикой». Едва на поле вышли томичи и нижнекамцы, как задул сильный ветер, пошел проливной дождь, а за ним и град. Не прошло и пяти минут, как главный судья матча Юрий Апонасенко принял решение остановить игру. Команды спешно отправились в раздевалки. Возобновить встречу удалось лишь спустя несколько минут, когда дождь чуть стих. Впрочем, поле стадиона «Йероскипу» справилось с напастью на «отлично» — ни одной, даже самой малюсенькой лужицы на газоне вскоре не осталось.

Едва ли первый опасный момент в матче привел к голу. «Томь» разыграла хорошую позиционную атаку, и находящийся в сибирской команде на просмотре Александр Касьян, ворвавшись в чужую штрафную, перекинул мяч через выскочившего на перехват Сергея Лосева.

«Томь», получив заряд положительных эмоций после забитого гола, продолжила атаковать, а «Нефтехимик» редко выходил со своей половины поля. Еще до перерыва томичи провели второй гол: неотразимо пробил Александр Димидко. А во втором тайме одна из их атак завершилась эффектным голом Антона Хазова — форвард мягким ударом издали перебросил мяч через вратаря.

Вышедшие на поле вечером «Балтика» и «СКА-Энергия», разумеется, знали, что утром «Томь» со счетом 3:0 разгромила «Нефтехимик». А поскольку обе команды имели одинаковое количество очков, а также забитых и пропущенных мячей, для выхода в финал и хабаровчанам, и калининградцам нужно было побеждать с разницей в три мяча. В случае же ничейного исхода только с помощью жеребьевки определялась команда, занявшая второе и третье место в группе. Футболисты явно не хотели доводить до нее дело, однако мяч в ворота не шел. Итоговые 0:0 вывели в финал «Томь», но так и не дали ответа на вопрос, кто сыграет в матче за 3-е место. Пришлось все-таки тянуть жребий, в котором удача улыбнулась калининградцам.

Турнирный расклад в группе B обязывал «Ротор» обыгрывать в последнем матче «Урал» с разницей не менее чем два мяча. В этом случае волгоградцы выходили в финал, независимо от исхода поединка между «Сибирью» и нальчикским «Спартаком», игравшегося позже. «Урал» устраивала и ничья.

Уже на 4-й минуте «Ротор» получил право на пенальти. Семен Фомин не промахнулся — 1:0. Второй тайм начался с натиска «Урала»: теперь екатеринбуржцы заработали пенальти. Спартак Гогниев переиграть голкипера «Ротора» Александра Малышев не сумел, но на добивание успел Александр Щаницын и сравнял счет — 1:1. Этот результат не изменился до финального свистка. Таким образом, вторым участником решающего матча стал действующий обладатель Кубка ФНЛ «Урал».

Финальная встреча проходила в очень жесткой борьбе. Еще до перерыва при помощи врачей «Урала» были вынужден покинуть поле игроки клуба Константин Берхамов и Спартак Гогниев. А незадолго до перерыва затяжная атака томичей завершилась голом. Навес замкнул самым настоящим «гвоздем» Сергей Бендзь, не оставивший голкиперу «Урала» Дмитрию Яшину ни малейшего шанса спасти свою команду.

Однако едва начался второй тайм, как «шмели» отыгрались. Гол в ворота Виталия Астахова забил вышедший на замену в перерыве Бранимир Петрович, отлично пробивший в касание из пределов штрафной после паса партнера с правого фланга. Не прошло и пары минут, как тот же Петрович вывел «Урал» вперед. Главный тренер уральцев Павел Гусев, что называется, на все 100% угадал с заменой. Два гола за три минуты! А вскоре Андрей Чухлей обокрал защитника и четко реализовал выход один на один, катнув мяч уже в пустые ворота — 3:1. На три своих гола «Урал» затратил всего 13 минут.

Во втором тайме екатеринбуржцы, сумевшие вчистую переиграть «Томь», уверенно довели поединок до победы и во второй раз подряд стали обладателями Кубка ФНЛ.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Группа А

«Балтика» — «Томь» — 1:1, «Нефтехимик» — «СКА-Энергия» — 2:2, «Томь» — «СКА-Энергия» — 0:0, «Балтика» — «Нефтехимик» — 1:1, «Нефтехимик» — «Томь» — 0:3, «СКА-Энергия» — «Балтика» — 0:0.

Итоговое положение: 1. «Томь» — 5 очков, 2. «Балтика» — 3, 3. «СКА-Энергия» — 3, 4. «Нефтехимик» — 2.

Группа B

«Сибирь» — «Ротор» — 0:2, «Урал» — «Спартак-Нальчик» — 1:0, «Ротор» — «Спартак-Нальчик» — 0:1, «Сибирь» — «Урал» — 1:3, «Урал» — «Ротор» — 1:1, «Спартак-Нальчик» — «Сибирь» — 0:0.

Итоговое положение: 1. «Урал» — 7 очков, 2. «Спартак-Нальчик» — 4, 3. «Ротор» — 4, 4. «Сибирь» — 1.

Матч за 7-е место

«Нефтехимик» — «Сибирь» — 2:1.

Матч за 5-е место

«СКА-Энергия» — «Ротор» — 0:1.

Матч за 3-е место

«Балтика» — «Спартак» Нч — 2:1.

Финал

«Томь» — «Урал» — 1:3.

Бомбардиры: Антон Хазов («Томь»), Бранимир Петрович («Урал»), Евгений Луценко («СКА-Энергия») — по 2 мяча.