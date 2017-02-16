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16 февраля 2017, 15:15 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Фролов, Причиненко и Кухарчук подписали контракты с «Балтикой»

Вратарь «Кубани» Евгений Фролов, полузащитник «Тосно» Станислав Причиненко и хавбек Илья Кухарчук подписали контракты с «Балтикой», информирует пресс-служба калининградцев.

29-летний голкипер пополнил состав клуба на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано до лета 2017 года.

25-летний Причиненко арендован у «Тосно» до конца сезона. 26-летний Кухарчук, ранее выступавший за «Енисей», перешел в «Балтику» свободным агентом. Его контракт рассчитан до лета 2017-го.

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