Фролов, Причиненко и Кухарчук подписали контракты с «Балтикой»
Вратарь «Кубани» Евгений Фролов, полузащитник «Тосно» Станислав Причиненко и хавбек Илья Кухарчук подписали контракты с «Балтикой», информирует
пресс-служба калининградцев.
29-летний голкипер пополнил состав клуба на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано до лета 2017 года.
25-летний Причиненко арендован у «Тосно» до конца сезона. 26-летний Кухарчук, ранее выступавший за «Енисей», перешел в «Балтику» свободным агентом. Его контракт рассчитан до лета 2017-го.
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