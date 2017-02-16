«Балтика» арендовала защитника у воронежского «Факела»
Никита Тимошин будет выступать за команду из Калининграда до конца сезона-16/17.
Защитник «Факела» Никита Тимошин перешел в «Балтику» на правах аренды, сообщил официальный сайт калининградского клуба в среду, 15 февраля. Игрок будет выступать за команду, занимающую 19 место среди 20 клубов ФНЛ, до конца сезона-16/17.
Никита Тимошин выступал за «Факел» в сезоне-13/14, затем ушел в «Тосно». В январе 2016 года защитник вернулся в воронежский клуб и провел в его составе три матча.
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