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16 февраля 2017, 13:43 | Футбол: Первый дивизион | РИА "Воронеж"

«Балтика» арендовала защитника у воронежского «Факела»

Никита Тимошин будет выступать за команду из Калининграда до конца сезона-16/17.

Защитник «Факела» Никита Тимошин перешел в «Балтику» на правах аренды, сообщил официальный сайт калининградского клуба в среду, 15 февраля. Игрок будет выступать за команду, занимающую 19 место среди 20 клубов ФНЛ, до конца сезона-16/17.

Никита Тимошин выступал за «Факел» в сезоне-13/14, затем ушел в «Тосно». В январе 2016 года защитник вернулся в воронежский клуб и провел в его составе три матча. Из-за травм футболист не смог завоевать место в стартовом составе сине-белых. В январе 2017 года Тимошин прошел просмотр в «СКА-Хабаровске», но не подписал контракт с клубом.
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