История Кубка ФНЛ. Первым был «Урал»

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Дебютный розыгрыш Кубка ФНЛ проходил с 10 по 20 февраля 2012 года на Кипре. В нем приняли участие восемь команд, которые были разбиты на две группы. В группу А попали «Алания», «Сибирь», «Шинник» и «Торпедо», в группу B — «Мордовия», «Нижний Новгород», «Урал» и «Динамо» (Брянск). По окончании группового этапа проводились стыковые поединки между клубами, занявшими в группах первые, вторые, третьи и четвертые места.

Поскольку турнир являлся в большей степени важным этапом подготовки к заключительной части первенства ФНЛ, по общей и документально закрепленной договоренности командам разрешено было проводить семь замен в перерыве матчей и четыре — непосредственно в игровое время. Таким образом, игровую практику могли получить все футболисты. Исключением стал лишь финальный матч, по ходу которого, согласно правилам ФИФА и УЕФА, было разрешено шесть замен.

К сожалению, один из участников соревнования, владикавказская «Алания», прислала молодежную команду, выступавшую во втором дивизионе, тогда как основа североосетинского клуба предпочла отправиться на сбор в Испанию. Не мудрено, что матч-открытия «Алания» — «Сибирь» закончился с неприличным счетом 6:0 в пользу сибиряков, отнесшихся к этой игре, как официальной. Если первый тайм владикавказская команда провела на неплохом уровне, грамотно обороняясь и успевая прессинговать, то после перерыва сил сдержать сибиряков уже не хватило.

Необычным выдался и второй поединок стартового тура в группе А «Шинник» — «Торпедо». Дело в том, что он состоялся в 17.30 по местному времени, а несколькими часами ранее ярославцы провели… контрольный поединок с «Мордовией». Впрочем, «вечерний» состав «Шинника» по классу мало чем уступал «утреннему», да и торпедовцы задействовали в поединке 21 футболиста. Недаром наставник ярославцев Юрий Газзаев назвал Кубок ФНЛ «порой экспериментов».

Во втором туре «Сибирь» переиграла «Торпедо» (1:0), а «Шинник» разгромил молодежку «Алании» (4:0). Таким образом, судьба первого места решалась во встрече новосибирцев и ярославцев. «Шиннику» была необходима победа, сибиряков устраивала и ничья. После первой половины встречи впереди был «Шинник»: в самом конце тайма мяч забил нападающий волжан Константин Дудченко. Вскоре после возобновления игры вышедший на замену Анатолий Нежелев провел второй гол — 2:0. Наконец, уже в конце встречи Антон Архипов довел счет до крупного — 3:0. «Шинник» стал первым финалистом Кубка ФНЛ.

В группе B аутсайдером неожиданно оказался один из лидеров первенства ФНЛ «Мордовия». Собственно, обе группы замкнули лидировавшие тогда с 73-мя очками «Алания» и «Мордовия». Но если причина столь слабого выступления владикавказцев была налицо, то саранчане разочаровали. В трех матчах они набрали всего одно очко и не забили ни одного мяча.

Судьба же второй путевки в финал решалась во встрече «Урал» — «Нижний Новгород». Для продолжения борьбы за приз екатеринбуржцам было достаточно ничьей, а нижегородцам во что бы то ни стало требовалось побеждать. Волжане сделали все от них зависящее, сумели сравнять счет (отличился Александр Салугин), пропустив в начале игры со «стандарта» (автором гола стал Денис Тумасян). Однако на финальный штурм нижегородцы так и не сподобились: уральцы во втором тайме были ближе к тому, чтобы забить еще, нежели к тому, чтобы утратить лидерство в группе. В итоге в финал благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей прошли «шмели».

В решающем поединке «Урал» — «Шинник» были и быстрый гол, и удаление, и нереализованный пенальти, а также уйма голевых моментов. А все решил точный удар екатеринбуржца Николая Сафрониди, случившийся в начале матча — на 11-й минуте.

«Шинник» имел не одну и не две возможности отыграться. В середине второго тайма команда Юрия Газзаева и вовсе получила право на 11-метровый, а в качестве дополнительного бонуса еще и осталась на целых 25 минут в большинстве — сфоливший в своей штрафной капитан «Урала» Денис Тумасян получил второе предупреждение. Однако вышедший на замену еще в первом тайме Антон Архипов пробил с «точки» выше ворот, и хрустальный приз отправился в Екатеринбург.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Группа А

«Алания» — «Сибирь» — 0:6, «Шинник» — «Торпедо» — 0:0, «Сибирь» — «Торпедо» — 1:0, «Алания» — «Шинник» — 0:4, «Шинник» — «Сибирь» — 3:0, «Торпедо» — «Алания» — 3:2.

Итоговое положение: 1. «Шинник» — 7 очков, 2. «Сибирь» — 6, 3. «Торпедо» — 4, 4. «Алания» — 0.

Группа B

«Мордовия» — «Нижний Новгород» — 0:2, «Урал» — Динамо Бр — 3:0, «Нижний Новгород» — «Динамо» Бр — 2:2, «Мордовия» — «Урал» — 0:0, «Урал» — «Нижний Новгород» — 1:1, «Динамо» Бр — «Мордовия» — 3:0.

Итоговое положение: 1. «Урал» — 5 очков, 2. «Нижний Новгород» — 5, 3. «Динамо» Бр — 4, 4. «Мордовия» — 1.

Матч за 7-е место

«Алания» — «Мордовия» — 1:0.

Матч за 5-е место

«Торпедо» — «Динамо» Бр — 3:1.

Матч за 3-е место

«Сибирь» — «Нижний Новгород» — 0:1



Финал

«Шинник» — «Урал» — 0:1.

Бомбардир: Алексей Медведев («Сибирь») — 4 мяча.