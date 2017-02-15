Форвард Гасилин, которого хотел купить «Амкар», присоединился к «Зениту-2»
Форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин находится в Ларнаке, где подопечные Владислава Радимова принимают участие в Кубке ФНЛ.
Об этом сообщил официальный инстаграм петербургского клуба. Ранее гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что пермяки сделали предложение
Напомним, в сезоне 2016/17 Гасилин провел 19 матчей за «Зенит-2» и забил 8 мячей. Также сыграл один матч за основную команду «Зенита» в кубковом матче против «Тамбова» (5:0). Четыре раз был в заявке на матче основной команды, дважды — в Лиге Европы.
Гасилин — победитель юношеского чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет (2013-й). В прошлом сезоне выступал за «Шальке-2» в четвертой лиге Германии. В 33 матчах за немецкий клуб забил 14 голов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter