Форвард Гасилин, которого хотел купить «Амкар», присоединился к «Зениту-2»

Об этом сообщил официальный инстаграм петербургского клуба. Ранее гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что пермяки сделали предложение сине-бело-голубым о выкупе прав на 20-летнего нападающего.

Напомним, в сезоне 2016/17 Гасилин провел 19 матчей за «Зенит-2» и забил 8 мячей. Также сыграл один матч за основную команду «Зенита» в кубковом матче против «Тамбова» (5:0). Четыре раз был в заявке на матче основной команды, дважды — в Лиге Европы.

Гасилин — победитель юношеского чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет (2013-й). В прошлом сезоне выступал за «Шальке-2» в четвертой лиге Германии. В 33 матчах за немецкий клуб забил 14 голов.