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15 февраля 2017, 22:26 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

«Балтика» подпишет Джафара, который был на просмотре в ЦСКА

По информации «СЭ», «Балтика» пополнится большой группой футболистов, среди которых, с большой долей вероятности, есть и 18-летний форвард из Буркина-Фасо Абдулла Джафар. Африканец этой зимой проходил просмотр на сборах в ЦСКА и «Урале».

Кроме того, «Балтику» пополнили Александр Шешуков (экс-«Арсенал»), Алексей Концедалов (экс-«Крылья Советов»), Никита Тимошин (экс-«Факел»), Валерий Ярошенко, Дмитрий Скопинцев (оба — «Ростов»), Илья Кухарчук (экс-«Анжи»), Станислав Причиненко (экс-«Тосно»).

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