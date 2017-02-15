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15 февраля 2017, 22:15 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Концедалов и Тимошин пополнили состав «Балтики»

«Балтика» объявила о переходе защитника Алексея Концедалова, последним клубом которого были «Крылья Советов».

Состав команды из Калининграда Концедалов пополнил на правах свободного агента, контракт рассчитан до конца сезона-2016/17.

Кроме того, состав «Балтики» на правах аренды пополнил защитник «Факела» Никита Тимошин. Соглашение рассчитано до 31 мая 2017 года.

Ранее сегодня выступающая в ФНЛ «Балтика» объявила о подписании контракта до конца сезона с полузащитником Александром Шешуковым.

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Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая опроверг информацию о том, что в команде могут оказаться два бывших игрока «Арсенала» вратарь Роман Герус и нападающий Руслан Мухаметшин. Ранее клуб из Калининграда объявил о подписании контракта с бывшим игроком туляков полузащитником Александром Шешуковым.
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