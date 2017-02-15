Концедалов и Тимошин пополнили состав «Балтики»

Состав команды из Калининграда Концедалов пополнил на правах свободного агента, контракт рассчитан до конца сезона-2016/17.



Кроме того, состав «Балтики» на правах аренды пополнил защитник «Факела» Никита Тимошин. Соглашение рассчитано до 31 мая 2017 года.



Ранее сегодня выступающая в ФНЛ «Балтика» объявила о подписании контракта до конца сезона с полузащитником Александром Шешуковым.