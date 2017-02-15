Футболисты «Волгаря» и «Спартака-2» сыграли вничью в матче Кубка ФНЛ
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Футболисты астраханского «Волгаря» и московского «Спартака-2» сыграли вничью в матче Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.
Встреча группы D, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:2. У «Волгаря» забили Михаил Жабкин (22-я минута, пенальти) и Игорь Калинин (74). У «Спартака-2» отличились Артем Самсонов (86, пенальти) и Георгий Мелкадзе в добавленное ко второму тайму время.
У «Волгаря» Солтан Таказов на 50-й минуте получил красную карточку.
В другом матче группы D воронежский «Факел» со счетом 8:3 победил «Краснодар-2».
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