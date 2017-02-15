РФС отклонил ходатайство директора «Луча-Энергии» об отстранении от футбола

«В соответствии со статьёй 35 и с частью 1 статьи 36 дисциплинарного регламента РФС в удовлетворении ходатайства Голубчикова А. В. об освобождении от дальнейшего исполнения или приостановлении спортивной санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности отказать», — сообщается на официальном сайте РФС.



Голубчиков в августе прошлого года был оштрафован КДК РФС на 100 тыс. рублей и лишён права заниматься любой связанной с футболом деятельностью на шесть месяцев за подделку документов и предоставление недостоверной информации.