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15 февраля 2017, 21:33 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

РФС отклонил ходатайство директора «Луча-Энергии» об отстранении от футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказал исполнительному директору «Луча-Энергии» Александру Голубчикову, ходатайствовавшему о приостановке или отмене своего отстранения от футбола.

«В соответствии со статьёй 35 и с частью 1 статьи 36 дисциплинарного регламента РФС в удовлетворении ходатайства Голубчикова А. В. об освобождении от дальнейшего исполнения или приостановлении спортивной санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности отказать», — сообщается на официальном сайте РФС.

Голубчиков в августе прошлого года был оштрафован КДК РФС на 100 тыс. рублей и лишён права заниматься любой связанной с футболом деятельностью на шесть месяцев за подделку документов и предоставление недостоверной информации.

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МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты владивостокского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия» будут бойкотировать тренировки на втором сборе команды из-за долгов по зарплате и премиальным. Об этом ТАСС сообщил нападающий дальневосточного клуба Илья Михалев.
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