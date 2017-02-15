Тимур Лепсая: Герус и Мухаметшин в «Балтике»? Это неправда
Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая опроверг информацию о том, что в команде могут оказаться два бывших игрока «Арсенала» вратарь Роман Герус и нападающий Руслан Мухаметшин. Ранее клуб из Калининграда объявил о подписании контракта с бывшим игроком туляков полузащитником Александром Шешуковым.
— Появилась информация о том, что в «Балтике» могут продолжить карьеру бывшие игроки «Арсенала» Роман Герус и Руслан Мухаметшин. Это так?
— Это неправдивая информация.
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