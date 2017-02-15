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15 февраля 2017, 20:28 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Тимур Лепсая: Герус и Мухаметшин в «Балтике»? Это неправда

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая опроверг информацию о том, что в команде могут оказаться два бывших игрока «Арсенала» вратарь Роман Герус и нападающий Руслан Мухаметшин. Ранее клуб из Калининграда объявил о подписании контракта с бывшим игроком туляков полузащитником Александром Шешуковым.

— Появилась информация о том, что в «Балтике» могут продолжить карьеру бывшие игроки «Арсенала» Роман Герус и Руслан Мухаметшин. Это так?

— Это неправдивая информация.

Балтика
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