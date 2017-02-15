Мухаметшин интересен «Балтике»
Калининградская «Балтика» ведет переговоры с нападающим Русланом Мухаметшиным, покинувшим в статусе свободного агента тульский «Арсенал», за который в нынешнем чемпионате России он провел 10 матчей.
У 35-летнего форварда есть предложение еще от одного клуба ФНЛ. Ясность, где игрок продолжит карьеру, наступит в ближайшее время. Мухаметшин — лучший бомбардир первенства ФНЛ-2011/12 в составе «Мордовии», а сезоном позже он стал лучшим голеадором РФПЛ среди россиян.
Напомним, что к переходу в «Балтику» близки еще
Калининградцы, замыкающие таблицу турнира ФНЛ, намерены провести мощную трансферную кампанию, усилившись в том числе и легионерами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter