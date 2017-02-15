Мухаметшин интересен «Балтике»

У 35-летнего форварда есть предложение еще от одного клуба ФНЛ. Ясность, где игрок продолжит карьеру, наступит в ближайшее время. Мухаметшин — лучший бомбардир первенства ФНЛ-2011/12 в составе «Мордовии», а сезоном позже он стал лучшим голеадором РФПЛ среди россиян.

Напомним, что к переходу в «Балтику» близки еще два-экс игрока «Арсенала» — вратарь Роман Герус и полузащитник Александр Шешуков. Последний уже дал калининградцам устное согласие и 16 февраля должен отправиться с командой Игоря Черевченко на кипрский сбор в числе группы новичков.

Калининградцы, замыкающие таблицу турнира ФНЛ, намерены провести мощную трансферную кампанию, усилившись в том числе и легионерами.