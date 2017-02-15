Алексей Порфененко: Будущее мордовского футбола вижу в лице местных ребят

— Алексей Николаевич, поясните, состоялось ли ваше назначение официально?

— Еще не состоялось. Но это должно произойти 16 февраля.

— Однако футбольный клуб уже живет новой жизнью. Какие первые шаги удалось сделать?

— Игрокам и сотрудникам клуба были закрыты долги по зарплате — по декабрь 2016 года. 15 февраля будет произведен расчет за январь 2017 года. И в этом большая заслуга руководства республики и лично Владимира Дмитриевича Волкова. Отдельно хочется поблагодарить старшего советника Главы Республики Мордовия Станислава Юрьевича Лысова — за содействие и личный контроль в данном вопросе. Тренерский штаб Марата Мустафина пополнил перспективный местный специалист из сферы детско-юношеского футбола Ярослав Мочалов. С прежним главным тренером «Мордовии» Дмитрием Черышевым удалось договориться о снижении суммы компенсации за расторжение контракта. В настоящее время ведем переговоры с доморощенным вратарем Денисом Шебановым, который отлично себя зарекомендовал, выступая за ФК «Армавир» — в самой сильной, южной, зоне второго дивизиона (ПФЛ).

— Насколько известно, Владимир Бибиков продолжит работать в клубе. В каком качестве и какие функции на него будут возложены?

— Владимиру Александровичу предложено остаться в системе клуба. Думаю, его опыт будет полезен в тренерской селекционной работе. Находиться на тренерском поприще для него не в новинку. К тому же Бибиков располагает лицензией категории «А», чем может похвастать далеко не каждый специалист из мира российского футбола.

— Восемь воспитанников мордовского футбола проходят сборы с «Мордовией». Надо понимать, это только начало?!

— Да, это только начало. Предстоит выстроить взаимодействие со школой юных футболистов, а также с недавно созданной молодежной командой «Саранск».

— Какие новости поступают с Кипра? В каком настроении находится сейчас команда?

— Результаты первых матчей известны. С победы начали выступления на Кубке ФНЛ. Ребята настроены решительно и усердно тренируются — по два раза в день. Это нелегко, но результаты должны оправдать трудности. Молодые футболисты вдохновлены работой во взрослой команде. Я вижу будущее нашего футбола в лицах местных ребят. Уверен, они смогут составить конкуренцию игрокам с громкими именами. Мы должны предоставить парням этот шанс, ведь им есть во имя чего выступать за родной регион.

— Удастся ли в ближайшее время решить вопрос по снятию запрета на регистрацию новых футболистов?

— Вопрос очень непростой! В данном направлении ведется масштабная работа. Положительный результат во многом зависит от обратной стороны — бывших игроков, их агентов и прочего.

— Осенью было потеряно достаточно много очков. Если команда сохранит прописку в ФНЛ, но не пробьется в первую «десятку», будет ли это считаться неудачей?

— Задача — набирать очки в каждом матче. В нашей ситуации успехом будет считаться сохранение прописки в ФНЛ в этом сезоне.

— Кубок ФНЛ рассматривается исключительно как один из этапов подготовки или же определенная турнирная задача все-таки существует?

— Сейчас нам важно, прежде всего, наиграть состав, наладить игровые связи между линиями, рассмотреть различные варианты взаимодействий на поле. У ребят отличная возможность проявить себя в матчах с достойными соперниками. А мы, в свою очередь, увидим их в деле и сделаем определенные выводы.

— Что бы вы хотели добавить, обращаясь к болельщикам, от себя лично?

— Считаю, что очень важно на посту директора «Мордовии» наладить прямую коммуникацию с болельщиками и футболистами. Я готов обсуждать с людьми, искренне переживающими за судьбу любимой команды и спорта в целом, волнующие вопросы, готов поддерживать стремление развивать вспомогательные направления. Мне интересно мнение каждого. Вновь завоевать доверие болельщиков, вернуть их на трибуны, помочь команде в трудный период — наши главные цели. Поэтому призываю неравнодушных — пишите нам, высказывайте свои мысли, делитесь идеями. Вместе мы сможем гораздо больше.