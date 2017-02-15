«Тюмень» одержала вторую победу на Кубке ФНЛ

Тюменская команда одержала победу со счётом 3:1 и возглавила турнирную таблицу с шестью очками. В составе «Тюмени» голом отметились нападающий Андреа Чуканов и полузащитник Андрей Павленко, ещё один мяч соперник забил в собственные ворота. У «Динамо» гол на счету хавбека Таймураза Тобоева.



Сегодня в группе С также сыграют «Мордовия» и «СКА-Хабаровск».