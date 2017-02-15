«Тюмень» одержала вторую победу на Кубке ФНЛ
Сегодня на Кипре, где проходит шестой по счёту Кубок Футбольной национальной лиги, состоялась встреча в группе С, в которой «Тюмень» противостояла петербургскому «Динамо».
Тюменская команда одержала победу со счётом 3:1 и возглавила турнирную таблицу с шестью очками. В составе «Тюмени» голом отметились нападающий Андреа Чуканов и полузащитник Андрей Павленко, ещё один мяч соперник забил в собственные ворота. У «Динамо» гол на счету хавбека Таймураза Тобоева.
Сегодня в группе С также сыграют «Мордовия» и «СКА-Хабаровск».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter