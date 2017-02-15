Губернатор Воронежской области просит денег для «Факела» у энергетического монополиста

Прием прошел на высшем уровне: вместе с губернатором в кабинете находились наиболее приближенные к нему чиновники вице-губернатор Геннадий Макин и заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов.

Само собой, присутствовал и воронежский представитель компании — заместитель гендиректора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» Евгений Севергин. В сообщении пресс-службы облправительства также напоминается, что Севергин является еще и президентом воронежского футбольного клуба «Факел».

И, по словам наших источников в правительстве области, именно в этом и кроется вся соль встречи губернатора с собственником энергосбытовой компании.

В официальном сообщении говорится, стороны рассмотрели «вопросы, касающиеся взаимодействия правительства Воронежской области с ПАО Группа компаний “ТНС энерго”. В частности, речь шла об участии компании в проектах, связанных с социальной сферой региона».

Очевидно, что финансирование «Факела» проходит по разряду социальной сферы. И дело не столько в довольно уродливо понятом у нас понятии «профессионального спорта», сколько в том, что «Факел» у воронежцев популярен: средняя посещаемость матчей команды в Воронеже колеблется в районе 10 тыс. человек, в то время как у остальных — от 5 тыс. и меньше.

Известно, что закон запрещает финансировать профессиональные команды напрямую из бюджета региона. В свое время в Воронеже нашли выход из положения: в 2002 году содержание команды в качестве социальной нагрузки легло на «ТНС энерго Воронеж», а Евгений Севергин стал президентом клуба. Это общероссийская практика — поручать финансирование спортивных проектов наиболее прибыльным компаниям. А «ТНС энерго Воронеж» занимает доминирующую позицию на рынке продаж электроэнергии Воронежской области, контролируемая доля рынка по итогам третьего квартала прошлого года составила 76,48%.

Но кризис сказывается и на монополистах (на них, может быть, в первую очередь). В результате, по словам осведомленных людей, уже в конце прошлого года у «Факела» проявились ощутимые проблемы. По неофициальным источникам, у клуба образовалась задолженность перед игроками по премиальным, причем тянется она с августа-сентября.

Для непосвященных скажем, что в российском футболе премиальные, которые полагаются игрокам за победы и ничьи, иногда превышают заработную плату. У «Факела» к зимнему перерыву в чемпионате набралось уже десять побед и семь ничьих. Команда занимает перспективное пятое место и с виду готова побороться за выход в премьер-лигу.

Но еще прошлым летом, перед стартом сезона Евгений Севергин на прямой вопрос, будет ли команда бороться за повышение в классе, ответил уклончиво: мол, поживем — увидим. И тогда же он привел в пример команду «Кубань», где объявили, что с бюджетом в 1,5 млрд рублей будут бороться за первое место, дав понять, что с такими деньгами воронежцам тягаться трудно.

Со всеми своими деньгами «Кубань» идет на 14-м месте, а «Факел», напомним, на пятом. При том, что неофициально бюджет воронежского клуба оценивается в сумме 350 млн рублей.

Но зимой «Факел» покинули несколько ключевых игроков, причем не скрывалось, что уходят они по финансовой причине. Особенно громким был уход капитана команды Андрея Мурнина в команду из Тамбова, где, по слухам, платят и больше, и стабильнее.

А воронежские спортивные журналисты уловили признаки кризиса еще и в том, что теперь все интервью игроки, тренеры и сотрудники «Факела» должны согласовывать с президентом клуба Евгением Севергиным. Очевидно, что президент не хочет, чтобы в этих текстах содержались хотя бы намеки на финансовое неблагополучие клуба.

До встречи губернатора с Дмитрием Аржановым эксперты оценивали положение воронежского клуба, как тяжелое, а перспективы называли туманными. Выхода виделось два — либо банкротить клуб и начинать с чистого листа (с любительской лиги), либо честно объявить публике, что команда не будет биться за выход в премьер-лигу из-за нехватки средств для решения таких задач (а играть в премьер-лиге — само по себе весьма дорогое удовольствие).

Но оба этих шага свидетельствовали бы о том, что дела у главного спонсора — ПАО «ТНСэнерго» — плохи. А в узком круге российских корпораций признаваться в своих проблемах не принято.