Владислав Радимов: Мы всего три дня тренируемся все вместе
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после матча второго тура Кубка ФНЛ со «Спартаком-Нальчиком» (1:0) остался доволен игрой подопечных, а также рассказал о том, что лучший бомбардир команды Алексей Гасилин находится на просмотре в другом клубе.
— Если сравнивать с игрой против «Урала», команда движется по поступательной?
— Мы хотя бы три дня тренируемся все вместе. В нашей ситуации — это огромный плюс. Начали от взаимодействий в обороне и до перестроений. В обороне, кстати, сыграли удачно — нальчане не создали ни одного момента, несмотря на то, что это техничная команда. Порадовало и движение ребят. Минус — то, что, забив, затем перестали доводить атаки до логического завершения. Но время еще есть, будем работать.
— Матчи Кубка ФНЛ для вас ближе к спаррингам или к официальным встречам?
— В нашей ситуации скорее ближе к спаррингам. Некоторые ребята вернулись из первой команды,
— На Кирилла Погребняка, автора победного гола, после ухода в «Анжи» Павла Долгова рассчитываете как на ударного форварда?
— Еще и Гасилин находится на просмотре. В каком клубе? Этого сказать не могу. К следующему матчу он к нам вернется, а дальше все уже зависит от того, договорятся ли между собой клубы. За полгода мы потеряли троих нападающих — ранее еще и Шейдаева. Что ж, будем вписывать в игру Погребняка. Он — хороший футболист и мы на него рассчитываем.
— Куда подевался Никита Саламатов, уехавший со сбора «Томи»?
— Честно говоря, не знаю, где он. Но, учитывая взятый курс на омоложение состава, Саламатову скорее всего придется искать новую команду, чем он, вероятно, и занимается. Это квалифицированный игрок и будет востребован.
— Относительно Сергея Зуйкова, отправляя его к вам, Мирча Луческу
— В принципе здесь и так все понятно. Главное — футболист должен находиться в игровом тонусе. А в какой роли его видят в первой команде, это уже решать ее тренерам.
Добавим, что «Зенит-2» может пробиться в полуфинал Кубка ФНЛ только в случае победы над «Енисеем», имеющим стопроцентный показатель в квартете «В».
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