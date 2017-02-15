Владислав Радимов: Мы всего три дня тренируемся все вместе

— Если сравнивать с игрой против «Урала», команда движется по поступательной?

— Мы хотя бы три дня тренируемся все вместе. В нашей ситуации — это огромный плюс. Начали от взаимодействий в обороне и до перестроений. В обороне, кстати, сыграли удачно — нальчане не создали ни одного момента, несмотря на то, что это техничная команда. Порадовало и движение ребят. Минус — то, что, забив, затем перестали доводить атаки до логического завершения. Но время еще есть, будем работать.

— Матчи Кубка ФНЛ для вас ближе к спаррингам или к официальным встречам?

— В нашей ситуации скорее ближе к спаррингам. Некоторые ребята вернулись из первой команды, кто-то влился из молодежной. Но при этом никто не отменяет необходимости добиваться результата. Теперь готовимся к важному с турнирной точки зрения поединку с «Енисеем» — у нас остаются шансы на выход из группы. Соперник серьезный, но, учитывая как мы играем с красноярцами («Зенит-2» выиграл у «Енисея» три последних матча в ФНЛ с общим счетом 8:0 — прим. ред.), предпосылки для успеха имеются.

— На Кирилла Погребняка, автора победного гола, после ухода в «Анжи» Павла Долгова рассчитываете как на ударного форварда?

— Еще и Гасилин находится на просмотре. В каком клубе? Этого сказать не могу. К следующему матчу он к нам вернется, а дальше все уже зависит от того, договорятся ли между собой клубы. За полгода мы потеряли троих нападающих — ранее еще и Шейдаева. Что ж, будем вписывать в игру Погребняка. Он — хороший футболист и мы на него рассчитываем.

— Куда подевался Никита Саламатов, уехавший со сбора «Томи»?

— Честно говоря, не знаю, где он. Но, учитывая взятый курс на омоложение состава, Саламатову скорее всего придется искать новую команду, чем он, вероятно, и занимается. Это квалифицированный игрок и будет востребован.

— Относительно Сергея Зуйкова, отправляя его к вам, Мирча Луческу какие-то рекомендации дал?

— В принципе здесь и так все понятно. Главное — футболист должен находиться в игровом тонусе. А в какой роли его видят в первой команде, это уже решать ее тренерам.

Добавим, что «Зенит-2» может пробиться в полуфинал Кубка ФНЛ только в случае победы над «Енисеем», имеющим стопроцентный показатель в квартете «В».