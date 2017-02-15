«Спартак-2» против молодых «быков»

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«ФАКЕЛ»

Воронеж.

Полное название (организационно-правовая форма): Ассоциация Футбольный клуб «Факел».

Клуб основан: в 1947 году.

Стадион: «Центральный стадион профсоюзов» (вместимость — 34 800 зрителей).

Прозвища: «огнеопасные», сине-белые.

Основная форма: футболки — белые, трусы — синие, гетры — синие.

Лучший результат в чемпионате России: 13-е место в высшей лиге (Премьер-Лиге) (2000 год).

«Факел» в Фонбет — Кубках ФНЛ

2012 год. Не играл

2013 год. Не играл

2014 год. Не играл

2015 год. Не играл

2016 год. 5-е место (+3=0−1, мячи 12:3).

Матчей: 4

Побед: 3

Ничьих: 0

Поражений: 1 (1 — по пенальти)

Забитых мячей: 12

Пропущенных мячей: 3

Самая крупная победа: 4:0 над «Чертаново» в 2016 году

Самое крупное поражение: 4:5 (по пенальти) от «Волгаря» в 2016 году.

Выступление в сезоне-2016/17

ФНЛ. 5-е место (24 матча, +10=7−7, мячи 25:22)

Лучший бомбардир: Михаил Бирюков — 7 мячей.

В целом воронежцы выступают чуть выше уровня прошлого сезона, когда они стали шестыми. Большую часть времени они находились в тройке или квартете сильнейших, но, из-за травм вынужденные какое-то время играть не в оптимальном составе, завалили концовку осенней части сезона и опустились на пятую позицию. Впрочем, исключительно по дополнительным показателям.

Павел ГУСЕВ, главный тренер «Факела»:

— С первых туров мы находимся в лидирующей группе. Стремимся к положительному результату в каждом матче. А на что претендуем, станет понятно уже весной. Будем стремиться к тому, чтобы попасть в стыковые матчи. Но чтобы решать задачу выхода и реально бороться, нужен совсем другой бюджет и другая инфраструктура. Стараться будем в любом случае. Решим задачу — очень хорошо. Нет — не будет трагедии.

«СПАРТАК-2»

Москва.

Полное название (организационно-правовая форма): Открытое Акционерное Общество «Футбольный клуб “Спартак-Москва”».

Клуб основан: 18 апреля 2013 года.

Стадион: «Спартак» имени Федора Черенкова (вместимость — 5100 зрителей).

Прозвища: красно-белые, «спартачи».

Основная форма: футболки — красные с белой поперечной полосой на груди, трусы — белые, гетры — красные.

Лучший результат в чемпионате России: 5-е место в ФНЛ (сезон-2015/16).

«Спартак-2» в Фонбет — Кубках ФНЛ

2012 год. Не играл

2013 год. Не играл

2014 год. Не играл

2015 год. Не играл

2016 год. 9-е место (+3=0−1, мячи 9:7).

Матчей: 4

Побед: 3

Ничьих: 0

Поражений: 1

Забитых мячей: 9

Пропущенных мячей: 7

Самая крупная победа: 4:1 над «Волгарем-2» в 2016 году

Самое крупное поражение: 1:5 от «Тюмени» в 2016 году

Самый результативный матч: 6:0 с «Аланией» в 2012 году.

Выступление в сезоне-2016/17

ФНЛ. 6-е место (24 матча, +10=6−8, мячи 36:28)

Лучший бомбардир: Артем Федчук — 9 мячей.

Молодые спартаковцы, два года назад поднявшиеся в ФНЛ, второй сезон подряд выступают на отличном уровне. По итогам предыдущего первенства ФНЛ они стали пятыми, а сейчас идут шестыми. Причем их отставание от четвертого места составляет всего-навсего одно очко. Правда, согласно регламенту, бороться за путевку в РФПЛ вторая команда красно-белых права не имеет.

Евгений БУШМАНОВ, главный тренер «Спартака-2» в осенней части сезона:

— В «Спартаке-2» выступают молодые футболисты. Они пока набираются игрового и жизненного опыта. Если же подводить итоги выступления в первой части нынешнего сезона, то считаю, что ребята провели ее хорошо. Они молодцы. Во многих поединках демонстрировали яркий, зрелищный футбол. Убежден, что весной наша команда станет сильнее.

«ВОЛГАРЬ»

Астрахань.

Полное название (организационно-правовая форма): Автономное Учреждение Астраханской Области «Футбольный клуб «Волгарь».

Клуб основан: в 1925 году.

Стадион: «Центральный» (вместимость — 21 500 зрителей).

Прозвища: «волжане», бело-синие, «волгари».

Основная форма: футболки — синие, трусы — синие, гетры — синие.

Лучший результат в чемпионате России: 4-е место в ФНЛ (сезон-2015/16).

«Волгарь» в Фонбет — Кубках ФНЛ

2012 год. Не играл

2013 год. Не играл

2014 год. Не играл

2015 год. 1-е место (+5=0−0, мячи 12:4)

2016 год. 3-е место (+3=0−1, мячи 5:2).

Матчей: 9

Побед: 5 (2 — по пенальти)

Ничьих: 0

Поражений: 1

Забитых мячей: 17

Пропущенных мячей: 6

Самая крупная победа: 3:0 над «Тюменью» в 2015 году

Самое крупное поражение: 0:1 от «Газовика» в 2016 году Выступление в сезоне-2016/17

ФНЛ. 17-е место (24 матча, +7=5−12, мячи 23:31)

Лучший бомбардир: Роман Акбашев — 6 мячей.

Понеся прошлым летом колоссальные кадровые потери, астраханцы «пометались» по турнирной таблице, пожалуй, больше, чем любой другой участник первенства ФНЛ. Начав с низов, за счет отличной игры дома к первой декаде сентября они и вовсе были четвертыми! Однако потом сказалась малоопытность большинства футболистов, наступил затяжной спад, который вылился в медленный, но неуклонный спуск команды все ниже и ниже. И на зимний перерыв «Волгарь» ушел, будучи в зоне вылета.

Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Волгаря»:

— Я ожидал, что после таких серьезных кадровых потерь для меня будет сложнейший сезон, потому что огромное количество малоопытных футболистов. Надеюсь, будем расти. Я футболистам говорю, что они и не элита — элита, наверное, пробует свои силы в премьер-лиге, но при хорошем отношении, при каждодневной серьезной работе, и, прежде всего, это интеллект, они могут чего-то достичь. Но, видимо, в заблуждение ввело место в турнирной таблице на начало сентября, близость к лидирующей группе — до тройки было рукой подать. Здесь даже не идет речь о том, что кого-то недооценили, а именно себя переоценили.

«КРАСНОДАР-2».

Полное название (организационно-правовая форма): Общество с Ограниченной Ответственностью «Футбольный клуб “Краснодар-2” (Краснодар)».

Клуб основан: в 2013 году.

Стадион: Академии ФК «Краснодар» (вместимость — 3500 зрителей).

Прозвища: «быки», «горожане», черно-зеленые.

Основная форма: футболки — зеленые, трусы — черные, гетры — зеленые.

Лучший результат в чемпионате России: 3-е место зоне «Юг» второго дивизиона (2016 год).

«Краснодар-2» в Фонбет — Кубках ФНЛ

2016 год. 12-е место (+1=0−3, мячи 3−7).

Матчей: 4

Побед: 1

Ничьих: 0

Поражений: 3

Забитых мячей: 3

Пропущенных мячей: 7

Самая крупная победа: 1:0 над «Чертаново» в 2016 году

Самое крупное поражение: 1:3 от «Спартака-2» в 2016 году.

Выступление в сезоне-2016/17

ПФЛ. «Зона «Юг». 9-е место (16 матчей, +6=4−6, мячи 15−14)

Лучший бомбардир: Дмитрий Воробьев, Александр Моргунов — по 4 мяча.

У «Краснодара-2» нет четких турнирных задач во втором дивизионе первенства России. Смысл существования этой команды — обкатка во взрослом футболе ПФЛ молодых воспитанников академии ФК «Краснодар». В нынешнем сезоне молодые краснодарцы являются твердыми середняками зоны «Юг» второго дивизиона.

Дмитрий КУДИНОВ, главный тренер «Краснодара-2»:

— У нас были определенные задачи на первую часть сезона. Что-то получилось, что-то нет. Мы периодически сталкиваемся с объективными трудностями в формировании состава, поскольку наши футболисты регулярно привлекаются к играм за другие команды клуба. Из-за этого порой мы вынуждены делать по шесть замен в стартовом составе и поэтому выступать стабильно тяжело. Но у ребят появляется характер, они прогрессируют — и это очень важно. Мне кажется, что по сравнению с началом сезона каждый игрок сделал шаг вперед — это и есть наша главная задача.

Шестой розыгрыш Кубка ФНЛ пройдет на Кипре с 11 по 24 февраля. Все матчи, кроме финального, состоятся на трех стадионах в двух городах — Ларнаке и Ахне. Финал пройдет в Лимасоле. Второй год подряд генеральным партнером Кубка ФНЛ выступает компания «ФОНБЕТ».