Георгий Бурнаш: Нынешний сезон самый удачный в карьере

Связка центральных защитников воронежского «Факела» Виталий Шахов — Георгий Бурнаш на сегодняшний день, пожалуй, лучшая во всей ФНЛ. К Шахову уже проявляли интерес некоторые клубы РФПЛ, были просмотры в ЦСКА и «Динамо». Вопрос в том, кто сделает лучшее предложение. Георгий Бурнаш чуть менее известен широкой аудитории. В эксклюзивном интервью OneDivision Бурнаш рассказал о своих первых шагах в футболе, о самых ценных качествах для центрального защитника и о том, чем Россия пока отличается от Португалии и Голландии.

— Расскажи немного о своей карьере в футболе. Где начинал, где получал футбольное образование?

— По сути, вырос я и получил начальное футбольное образование в школе «Смена». Оттуда в 15 лет перешел в московский «Локомотив». Сейчас вспоминаю и, конечно, могу сказать, что очень благодарен «Смене».

— Когда ты находился в системе московского «Локомотива» были ли реальные возможности получить шанс заиграть в первой команде?

— Не сказать, что много, но по крайней мере одна такая возможность была. Когда мне было 18 лет, к основной команде меня подтянул Юрий Красножан. На самом деле умный специалист, но довольно быстро он покинул «Локомотив». Через некоторое время появился Славен Билич, при нем я даже дебютировал в основном составе. Помню, должен был выйти в «основе» во встрече чемпионата, но за пару дней до матча мы играли с дублирующим составом. В одном из моментов дернул заднюю поверхность бедра и выбыл на длительное время. Очень сильно тогда расстроился. Кстати, Билич крайне позитивно относился к молодежи, не только мне давал шансы, но и другим ребятам.

— Как оказался в «Факеле»? Считаешь ли ты, что нынешний сезон по тому как он складывается на данный момент самый удачный в твоей карьере?

— Вариант с «Факелом» мне предложили мои агенты, я приехал на просмотр и чуть позже подписал контракт. На данный момент нынешний сезон, наверное, действительно самый удачный в карьере.

— Для любого футболиста крайне важно доверие со стороны тренера. Но для защитника, наверное, в особенности. Можно вспомнить, например, братьев Березуцких, которые на старте карьеры ошибались практически в каждом матче, но Валерий Газзаев продолжал упорно ставить их в состав. В итоге оба стали игроками сборной. Согласен с этим?

— Согласен, это действительно очень важно. К слову, Березуцкие тоже выпускники школы «Смена». Любой футболист, который чувствует доверие со стороны тренера, со временем приобретает уверенность и выходит на новый уровень. Спорить с этим бессмысленно.

— Как считаешь, почему в России действительно мало качественных защитников? В сборной годами играют одни и те же люди. Неужели совсем нет выбора?

— Выбор на самом деле есть. И причем не такой маленький, как кажется. Просто у нас на данный момент не очень-то доверяют молодым игрокам. Давайте возьмем примеры Голландии или Португалии. Там в молодых футболистов вкладываются по полной программе (имею в виду не только деньги), дают шансы проявить себя и через два-три года продают этих же игроков за миллионы. У нас сейчас такого нет. Акцент в большей степени делается на проверенных футболистов.

— Самое важное качество для центрального защитника, на твой взгляд?

— Считается, что это опыт. Но, на мой взгляд, это, прежде всего выбор позиции на поле. Первый пас тоже очень важен. Если защитник им обладает, то это сразу выводит его на новый уровень. Вообще, в мире многие центральные защитники являются капитанами своих команд, лидерами на поле.

— Вернёмся к «Факелу». За счёт чего команде удаётся проводить неплохой сезон и бороться за высокие места?

— Во-первых, в «Факеле» сейчас собраны очень квалифицированные и мастеровитые футболисты. Во-вторых, когда мы вышли в ФНЛ из второго дивизиона нас, возможно, всерьез никто не воспринимал. Но когда мы выдали серию из 10 игр, в которых одержали 9 побед, то отношение изменилось. Плюс в Воронеже особенные болельщики, которые всегда гонят команду вперед. Это очень сильно мотивируeт и придает сил.

— Кто из партнеров по команде, по твоему мнению, уже сегодня соответствует уровню РФПЛ?

— Как я уже сказал, у нас собраны действительно квалифицированные игроки. Многие ребята способны играть в Премьер-лиге. Уверен, что очень скоро так оно и будет. Это и защитник Виталий Шахов, в центре поля у нас хорошая связка в лице Трошечкина и Свежова. Несмотря на то, что оба молодые, они уже имеют опыт выступления в РФПЛ. И должны еще прибавить.

— Стоит ли перед «Факелом» задача выйти в РФПЛ?

— Перед нами стоит задача выигрывать каждый следующий матч. А как будет в итоге, посмотрим после 38-го тура. На мой взгляд, нам по силам попасть как минимум в стыковые матчи.

— Кубок ФНЛ — просто предсезонный турнир, в котором результат не имеет большого значения? Или важно выиграть?