Защитника «СКА-Хабаровск» арендовала «Тюмень»
Сегодня заявочный лист «Тюмени» пополнил 21-летний защитник Николай Радченко. Он стал первым новичком сибиряков в 2017 году.
Воспитанник хабаровского футбола принадлежит клубу «СКА-Хабаровск». Начало сезона на правах аренды провёл в новотроицкой «Носте». В команде второго дивизиона первенства страны габаритный защитник (рост 190 см) принял участие в 14 матчах, в которых получил три предупреждения и стал автором двух забитых мячей.
Этот игрок обороны уже успел отметиться голом за «Тюмень». В Омске на «Кубке «Иртыша» он отправил мяч в ворота молодёжного состава новосибирской «Сибири».
Выступать за тюменский коллектив Николай Радченко будет под номером 14. Его аренда у армейцев рассчитана до конца сезона.
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