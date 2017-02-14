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14 февраля 2017, 22:05 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Защитника «СКА-Хабаровск» арендовала «Тюмень»

Сегодня заявочный лист «Тюмени» пополнил 21-летний защитник Николай Радченко. Он стал первым новичком сибиряков в 2017 году.

Воспитанник хабаровского футбола принадлежит клубу «СКА-Хабаровск». Начало сезона на правах аренды провёл в новотроицкой «Носте». В команде второго дивизиона первенства страны габаритный защитник (рост 190 см) принял участие в 14 матчах, в которых получил три предупреждения и стал автором двух забитых мячей.

Этот игрок обороны уже успел отметиться голом за «Тюмень». В Омске на «Кубке «Иртыша» он отправил мяч в ворота молодёжного состава новосибирской «Сибири».

Выступать за тюменский коллектив Николай Радченко будет под номером 14. Его аренда у армейцев рассчитана до конца сезона.

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