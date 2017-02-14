Защитника «СКА-Хабаровск» арендовала «Тюмень»

Воспитанник хабаровского футбола принадлежит клубу «СКА-Хабаровск». Начало сезона на правах аренды провёл в новотроицкой «Носте». В команде второго дивизиона первенства страны габаритный защитник (рост 190 см) принял участие в 14 матчах, в которых получил три предупреждения и стал автором двух забитых мячей.

Этот игрок обороны уже успел отметиться голом за «Тюмень». В Омске на «Кубке «Иртыша» он отправил мяч в ворота молодёжного состава новосибирской «Сибири».

Выступать за тюменский коллектив Николай Радченко будет под номером 14. Его аренда у армейцев рассчитана до конца сезона.