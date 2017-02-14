«Тосно» ищет футболистов через службу занятости
Футбольный клуб «Тосно» разместил объявление о поиске профессионального футболиста в службе занятости.
Как сообщает официальный сайт общероссийской базы вакансий, работодатель обещает зарплату от 300 тысяч рублей. В описании вакансии говорится, что разыскивается профессиональный футболист, умеющий работать в команде, целеустремленный и ответственный.
Отметим, что работодатель указывает пять свободных вакансий на позицию
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