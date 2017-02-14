Гол К. Погребняка принёс «Зениту-2» победу над «Спартак-Нальчиком» в Кубке ФНЛ

Встреча проходила в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Аммохостос» и завершилась со счётом 1:0.



Единственный гол на 20-й минуте матча за команду из Санкт-Петербурга забил Кирилл Погребняк.

Турнирное положение в группе B на Кубке ФНЛ после двух туров: 1. «Енисей» — 6 очков; 2−3. «Урал» и «Зенит-2» — по 3; 4. «Спартак-Нальчик» — 0.