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14 февраля 2017, 19:24 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Аподи договорился об уходе из «Кубани» и перейдёт в «Шапекоэнсе»

Защитник «Кубани» Аподи близок к возвращению в «Шапекоэнсе», за который он выступал в 2015 году перед переездом в Россию, информирует GloboEsporte.

Бразильский клуб пытался заполучить Аподи ещё в декабре, но тогда «Кубань» отказалась от сделки. Теперь Аподи, по данным источника, уже договорился с российским клубом об уходе и в ближайшее время обсудит с «Шапекоэнсе» последние детали перехода. О трансфере может быть объявлено уже завтра, 15 февраля.

30-летний защитник перебрался в российский клуб из «Шапекоэнсе» в январе 2016 года. За это время в «Кубани» он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей.

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