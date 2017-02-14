Аподи договорился об уходе из «Кубани» и перейдёт в «Шапекоэнсе»

Бразильский клуб пытался заполучить Аподи ещё в декабре, но тогда «Кубань» отказалась от сделки. Теперь Аподи, по данным источника, уже договорился с российским клубом об уходе и в ближайшее время обсудит с «Шапекоэнсе» последние детали перехода. О трансфере может быть объявлено уже завтра, 15 февраля.



30-летний защитник перебрался в российский клуб из «Шапекоэнсе» в январе 2016 года. За это время в «Кубани» он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей.