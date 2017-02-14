Юрий Газзаев: Григорьев, Бибилов и Фомин усилят «Волгарь»
Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев сообщил, что команду могут усилить
экс-защитник ЦСКА Антон Григорьев, а бывший полузащитник «Рубина» Шота Бибилов и покинувшего «Уфу» хавбек Семен Фомин. Специалист подчеркнул, что с этими футболистами команда сможет претендовать на большее.
— Я доволен отношением ребят к делу, — цитирует Sportbox.ru Газзаева. — Мы рассчитываем на них. Григорьев и Бибилов
— Что скажете о бывшем полузащитнике «Уфы» Семене Фомине?
— Примерно та же ситуация — Фомин долго не играл
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter