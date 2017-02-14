Юрий Газзаев: Григорьев, Бибилов и Фомин усилят «Волгарь»

— Я доволен отношением ребят к делу, — цитирует Sportbox.ru Газзаева. — Мы рассчитываем на них. Григорьев и Бибилов какое-то время не находились в тренинге, но стремятся, чтобы набрать кондиции и выйти на свой уровень. Общаюсь с ними. Польза от нашего сотрудничества должна быть обоюдной. Для нас эти игроки — усиление, а они, встав на ноги, могут затем претендовать на большее. Возможно, даже и с «Волгарем». Нужно смотреть дальше нынешнего первенства — межсезонье будет коротким.

— Что скажете о бывшем полузащитнике «Уфы» Семене Фомине?