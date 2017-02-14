Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28774092/
14 февраля 2017, 19:01 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Юрий Газзаев: Григорьев, Бибилов и Фомин усилят «Волгарь»

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев сообщил, что команду могут усилить экс-защитник ЦСКА Антон Григорьев, а бывший полузащитник «Рубина» Шота Бибилов и покинувшего «Уфу» хавбек Семен Фомин. Специалист подчеркнул, что с этими футболистами команда сможет претендовать на большее.

— Я доволен отношением ребят к делу, — цитирует Sportbox.ru Газзаева. — Мы рассчитываем на них. Григорьев и Бибилов какое-то время не находились в тренинге, но стремятся, чтобы набрать кондиции и выйти на свой уровень. Общаюсь с ними. Польза от нашего сотрудничества должна быть обоюдной. Для нас эти игроки — усиление, а они, встав на ноги, могут затем претендовать на большее. Возможно, даже и с «Волгарем». Нужно смотреть дальше нынешнего первенства — межсезонье будет коротким.

— Что скажете о бывшем полузащитнике «Уфы» Семене Фомине?

— Примерно та же ситуация — Фомин долго не играл из-за травмы. Но игрок он опытный, уже прошедший серьезный путь. Рад, что познакомился со всеми этими футболистами лично, узнал их. Будем ли его подписывать? Надо разобраться, что у нас с заявкой, рассчитать места.

Волгарь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Хавбек «Арсенала» может перейти в «Балтику»

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Шешуков не полетел с командой на очередной сбор в Турцию, сообщил пресс-атташе «канониров» Евгений Овсяников. 33-летний опорник ведет переговоры с другим клубом.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Обзор трансферных новостей - есть сюрпризы

Из "Спартака" уходит полузащитник

Громкое назначение в "Локомотиве"