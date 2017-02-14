«Енисей» обыграл «Урал» в Кубке ФНЛ
«Енисей» одержал победу над «Уралом» в матче второго тура группы B Кубка Футбольной национальной лиги—2017. Встреча проходила в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Аммохостос» и завершилась со счётом 2:0.
В составе красноярской команды по голу на свой счёт записали Никита Чичерин и Никита Саркисов.
Турнирное положение в группе B на Кубке ФНЛ: 1. «Енисей» — 6 очков (2 игры); 2. «Урал» — 3 (2); 3−4. «Зенит-2» и «Спартак-Нальчик» — по 0 (по 1-й игре).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter