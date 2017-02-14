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14 февраля 2017, 18:47 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Енисей» обыграл «Урал» в Кубке ФНЛ

«Енисей» одержал победу над «Уралом» в матче второго тура группы B Кубка Футбольной национальной лиги—2017. Встреча проходила в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Аммохостос» и завершилась со счётом 2:0.

В составе красноярской команды по голу на свой счёт записали Никита Чичерин и Никита Саркисов.

Турнирное положение в группе B на Кубке ФНЛ: 1. «Енисей» — 6 очков (2 игры); 2. «Урал» — 3 (2); 3−4. «Зенит-2» и «Спартак-Нальчик» — по 0 (по 1-й игре).

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