Хавбек «Арсенала» может перейти в «Балтику»

Шешуков с большой долей вероятности доиграет сезон в калининградской «Балтике», которую возглавил Игорь Черевченко, под чьим руководством футболист выступал в «Локомотиве». Сейчас клубы решают, на каких условиях может состояться переход. У Шешукова действующий контракт с «Арсеналом», поэтому, возможно, его отдадут в аренду. Вопрос — в личных условиях игрока.

Добавим, что 16 февраля «Балтика» отправится на кипрский сбор. В команде появится группа новичков — скорее всего калининградцы используют зимой все 9 имеющихся в заявке вакансий.