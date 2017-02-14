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14 февраля 2017, 18:16 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Хавбек «Арсенала» может перейти в «Балтику»

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Шешуков не полетел с командой на очередной сбор в Турцию, сообщил пресс-атташе «канониров» Евгений Овсяников. 33-летний опорник ведет переговоры с другим клубом.

Шешуков с большой долей вероятности доиграет сезон в калининградской «Балтике», которую возглавил Игорь Черевченко, под чьим руководством футболист выступал в «Локомотиве». Сейчас клубы решают, на каких условиях может состояться переход. У Шешукова действующий контракт с «Арсеналом», поэтому, возможно, его отдадут в аренду. Вопрос — в личных условиях игрока.

Добавим, что 16 февраля «Балтика» отправится на кипрский сбор. В команде появится группа новичков — скорее всего калининградцы используют зимой все 9 имеющихся в заявке вакансий.

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