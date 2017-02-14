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14 февраля 2017, 16:41 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Футболисты «Кубани» обыграли ярославский «Шинник» в матче группового раунда Кубка ФНЛ

Футболисты краснодарской «Кубани» одержали победу над ярославским «Шинником» в матче группового раунда Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.

Встреча группы А, прошедшая во вторник в Ларнаке, завершилась со счетом 1:0 в пользу краснодарской команды. В составе победителей голом на 84-й минуте отметился Артем Щадин.

В другом матче дня в квартете А футболисты «Чертаново» с минимальным счетом обыграли «Тамбов».

После двух туров у всех четырех команд группы в активе по 3 очка. В заключительных матчах группового этапа «Тамбов» сыграет с «Шинником», а «Чертаново» встретится с «Кубанью». Оба матча пройдут 17 февраля.

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