Футболисты «Кубани» обыграли ярославский «Шинник» в матче группового раунда Кубка ФНЛ

Встреча группы А, прошедшая во вторник в Ларнаке, завершилась со счетом 1:0 в пользу краснодарской команды. В составе победителей голом на 84-й минуте отметился Артем Щадин.

В другом матче дня в квартете А футболисты «Чертаново» с минимальным счетом обыграли «Тамбов».

После двух туров у всех четырех команд группы в активе по 3 очка. В заключительных матчах группового этапа «Тамбов» сыграет с «Шинником», а «Чертаново» встретится с «Кубанью». Оба матча пройдут 17 февраля.