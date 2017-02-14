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14 февраля 2017, 15:52 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Гол Щадина позволил «Кубани» обыграть «Шинник»

Краснодарская «Кубань» одержала первую победу на Кубке ФНЛ, который проходит на Кипре.

Во втором туре группы А подопечные Николая Южанина обыграли «Шинник».

В первом тайме зрители забитых голов не увидели. Единственный мяч был забит за шесть минут до конца игры. Автором победного гола стал вышедший на замену Артём Щадин.

Следующий матч «Шинник» проведёт 17 февраля против «Тамбова», а «Кубань» в этот же день сыграет с «Чертаново».

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