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14 февраля 2017, 15:02 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Балтика» завершила сочинский сбор

«Балтика» завершила первый иногородний сбор. Напомним, подготовку к весенней части ФОНБЕТ-Первенства России среди клубов ФНЛ наша команда вела в Сочи, на базе спортивного комплекса «Парус».

Помимо ведения тренировочного процесса, была просмотрена большая группа потенциальных новичков, сыграны товарищеские матчи, в одном из которых балтийцы со счетом — 2:1 победили саратовский «Сокол» — соседа по таблице ФНЛ.

Второй иногородний сбор пройдет на Кипре. Он начнется 16 февраля, а завершится 2 марта. «Балтика» сыграет там четыре контрольных поединка.

На 4 марта запланирована встреча с болельщиками. О ее точном месте и времени начала мы сообщим позднее.

Первенство России возобновится 8 марта. «Балтика» на своем поле сыграет с «Волгарем» из Астрахани.

Балтика
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