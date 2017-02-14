«Балтика» завершила сочинский сбор

Помимо ведения тренировочного процесса, была просмотрена большая группа потенциальных новичков, сыграны товарищеские матчи, в одном из которых балтийцы со счетом — 2:1 победили саратовский «Сокол» — соседа по таблице ФНЛ.

Второй иногородний сбор пройдет на Кипре. Он начнется 16 февраля, а завершится 2 марта. «Балтика» сыграет там четыре контрольных поединка.

На 4 марта запланирована встреча с болельщиками. О ее точном месте и времени начала мы сообщим позднее.

Первенство России возобновится 8 марта. «Балтика» на своем поле сыграет с «Волгарем» из Астрахани.