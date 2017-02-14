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14 февраля 2017, 14:09 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Футболисты «Луча-Энергии» будут бойкотировать тренировки на втором сборе из-за долгов

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты владивостокского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия» будут бойкотировать тренировки на втором сборе команды из-за долгов по зарплате и премиальным. Об этом ТАСС сообщил нападающий дальневосточного клуба Илья Михалев.

В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания Русгидро отказалась финансировать клуб без объяснения причин. Увеличить
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В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания «Русгидро» отказалась финансировать клуб без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Первую часть сезона «Луч-Энергия» находилась в тяжелом финансовом положении, игрокам команды даже пришлось добираться на игру в Воронеж около 30 часов с несколькими пересадками.

«Сейчас мы разъехались по домам, 16 февраля должны прилететь на сборы, но тренироваться не будем. Ранее мы говорили свои условия, но пока ничего не выполнилось. О бойкоте мы всей командой договаривались еще на первом сборе, поэтому проблем с этим не будет», — сказал Михалев.

«Долги очень большие: на данный момент должны зарплату за четыре месяца и премиальные за два года, — продолжил игрок. — Сами видите, что ситуация критическая, но о разрывах контрактов речи не идет. Сейчас собрался хороший коллектив, команда, которая без финансирования неплохо выступает. Если бы этой команде дать немного финансирования, результат был бы еще лучше».

Второй зимний учебно-тренировочный сбор «Луча-Энергии» начнется в турецкой Ларе 16 февраля.

Луч-Энергия
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