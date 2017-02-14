Футболисты «Луча-Энергии» будут бойкотировать тренировки на втором сборе из-за долгов
МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты владивостокского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия» будут бойкотировать тренировки на втором сборе команды
из-за долгов по зарплате и премиальным. Об этом ТАСС сообщил нападающий дальневосточного клуба Илья Михалев.
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Видимо, что-то случилось...
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В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания «Русгидро» отказалась финансировать клуб без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки
«Сейчас мы разъехались по домам, 16 февраля должны прилететь на сборы, но тренироваться не будем. Ранее мы говорили свои условия, но пока ничего не выполнилось. О бойкоте мы всей командой договаривались еще на первом сборе, поэтому проблем с этим не будет», — сказал Михалев.
«Долги очень большие: на данный момент должны зарплату за четыре месяца и премиальные за два года, — продолжил игрок. — Сами видите, что ситуация критическая, но о разрывах контрактов речи не идет. Сейчас собрался хороший коллектив, команда, которая без финансирования неплохо выступает. Если бы этой команде дать немного финансирования, результат был бы еще лучше».
Второй зимний
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